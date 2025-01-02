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Не больше 20 минут автобусом – рассказываем, как добраться до нового выставочного центра в Минске

02 января 2025 17:09
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Главное экспозиционное событие года. И громкая премьера Международного выставочного центра. Выставка «Моя Беларусь» стала обязательным пунктом для экскурсии не только у жителей нашей страны, но и многочисленных зарубежных гостей. Она снова распахнула двери для посетителей после небольшого праздничного перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь».

Не больше 20 минут автобусом – рассказываем, как добраться до нового выставочного центра в Минске-2

Новые впечатления, полученные на экспозиции, можно увезти домой каждые полчаса. Как от выставочного центра, так и до него курсирует дополнительный транспорт. От и до станции «Академия наук» можно добраться на автобусе 912Э. А на маршруте номером 962Э легко можно доехать до станции метро «Пушкинская» и обратно. Маршрут занимает не более 20 минут. Быстро и без пересадок. Все для удобства белорусов.

Не больше 20 минут автобусом – рассказываем, как добраться до нового выставочного центра в Минске-4

Мы посмотрели по времени и пришли ровно к транспорту. Нам удобно. Минут 15 от Бангалор.

Не больше 20 минут автобусом – рассказываем, как добраться до нового выставочного центра в Минске-6

А для тех, кто на личном авто, предусмотрена огромная парковка, попасть на которую можно, съезжая с внутреннего кольца МКАД на улицу Павлины Меделки. Это 47-й километр минской кольцевой. Увидеть достижения Беларуси можно до февраля включительно. На выставке есть на что посмотреть. И лучше убедиться в этом лично – для всех желающих вход свободный.

# Выставка # Транспорт Минска

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