Не больше 20 минут автобусом – рассказываем, как добраться до нового выставочного центра в Минске

Главное экспозиционное событие года. И громкая премьера Международного выставочного центра. Выставка «Моя Беларусь» стала обязательным пунктом для экскурсии не только у жителей нашей страны, но и многочисленных зарубежных гостей. Она снова распахнула двери для посетителей после небольшого праздничного перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь».

Новые впечатления, полученные на экспозиции, можно увезти домой каждые полчаса. Как от выставочного центра, так и до него курсирует дополнительный транспорт. От и до станции «Академия наук» можно добраться на автобусе 912Э. А на маршруте номером 962Э легко можно доехать до станции метро «Пушкинская» и обратно. Маршрут занимает не более 20 минут. Быстро и без пересадок. Все для удобства белорусов.

Мы посмотрели по времени и пришли ровно к транспорту. Нам удобно. Минут 15 от Бангалор.