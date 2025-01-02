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Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»

02 января 2025 17:08
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Главное экспозиционное событие года. И громкая премьера Международного выставочного центра. Выставка «Моя Беларусь» стала обязательным пунктом для экскурсии не только у жителей нашей страны, но и многочисленных зарубежных гостей. Она снова распахнула двери для посетителей после небольшого праздничного перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие павильона с современной презентацией отечественных достижений – это, без преувеличения, техническая революция в подходе к организации подобных мероприятий. На более чем 30 тысячах квадратных метрах расположились 11 тематических локаций, каждая из которых могла бы претендовать на отдельную презентацию. Здесь все про интеллектуальные открытия, красоту архитектуры и природное богатство, гордость науки, успехи здравоохранения и спорта, безопасность граждан и энергетическую независимость, безусловно, нашу известную и востребованную во всем мире агропромышленную сферу.

Журналисты уже поспешили сравнить экспозиционную площадь с четырьмя футбольными полями. Гости выставки отмечают, что для полного ознакомления с сотнями экспонатов можно смело выделять целый день. Важно, что, в отличие от привычных музейных предостережений, нет ни одной таблички «Руками не трогать». Тактильность и возможность изучить все изнутри – одна из главных особенностей выставки «Моя Беларусь».

Все это гармонично вписывается в объявленные Президентом Год благоустройства страны и начало пятилетки качества. Об этом мы узнали из праздничного обращения Александра Лукашенко к белорусам. Как подчеркнул глава государства, целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей. Все, что уже сделано в этом направлении, можно увидеть на выставке, которая демонстрирует лучшие достижения во всех отраслях.

Влада Родовская побывала там, где труд белорусов под мирным небом вместился под крышей выставочного павильона.

Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»-2

Перелистнуть летопись суверенной Беларуси и открыть для себя страну заново сегодня изъявили желание сотни людей. В павильонах мирового уровня, площадь которых равна четырем стандартным футбольным полям, в выходные особенно многолюдно. За первые несколько дней работы выставки центр посетило свыше 20 тысяч человек. Непривычный для белорусов масштаб и незабываемые эмоции от увиденного – за этим сюда и едут.

Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»-4

Выставка очень понравилась! Особо впечатлила техника. Конечно, нравится то, что есть много интерактива для детей.

Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»-6

Такие выставки очень сегодня важны. Это нужно сейчас, в наших условиях. Это очень обязательно для воспитания детей наших. Для того, чтобы показать, насколько мы сильная страна.

Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»-8

– Я 40 лет в энергетике отработала, и мне, конечно, энергетика понравилась больше всего.
– Мы каждый год ездим на выставки и каждый видим, как лучше, сильнее, больше. Просто гордость за Беларусь берет.

Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»-10

Машиностроение, сельское хозяйство, энергетика и спорт – на одном дыхании и не перечислишь количество тематических зон и экспозиций. Интерактив – фишка выставки. Пощупать, в прямом смысле слова, самые современные инновационные решения может каждый.

Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»-12

Влада Родовская, корреспондент:
Это зона «Умный город». Здесь посетители могут окунуться в жизнь будущего и познакомиться с более чем 40 инновационными разработками. Умный домофон, турникет и даже счетчик. А это – смарт-касса. С помощью камеры она определяет вид продукта, а также рассчитывает его стоимость.

Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»-14

Всего на выставке представлено 11 тематических секций – каждая наполнена уникальными экспонатами. Здесь посетители знакомятся с смарт-лифтом, которым можно управлять с помощью телефона, а тут юные гости выставки пробуют себя в управлении легендарной техникой. Специальный тренажер отечественного производства. Если раньше студенты технических вузов обучались на симуляторах, привезенных к нам из-за границы, сегодня белорусский тренажер – мастхэв будущих водителей, ничем не уступающий зарубежным аналогам.

Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»-16

Татьяна Варфоломеева, старший преподаватель кафедры БГАТУ:
Можно здесь не только сдать вождение на тракторе, а также агрегатирование, устройство и конструкцию. И различные другие программы, которые учитывают всю программу обучения студентов в университете. Тренажер выпускает наш Минский тракторный и пишет программное обеспечение.

Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»-18

Виртуальное путешествие в отдельные регионы и знакомство с традициями – на выставке представлено богатое культурное наследие нашей страны. Вытинанка, традиционные костюмы и вышивка – прямо на месте можно прикоснуться к истории.

Виктория Агафонова, заместитель директора по выставочной деятельности «БелЭкспо»:
Мы выставками занимаемся не первый год, но я первый раз вижу такой интерес аудитории. Особенно молодых людей, детей, людей с семьями. Они так активно идут, это говорит о том, что о стране хотят узнать больше. Ведь здесь, на этой выставке, мы собрали всю страну. И очень много интересного и необычного откроем для людей.

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# Выставка

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