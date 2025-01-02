Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»
Главное экспозиционное событие года. И громкая премьера Международного выставочного центра. Выставка «Моя Беларусь» стала обязательным пунктом для экскурсии не только у жителей нашей страны, но и многочисленных зарубежных гостей. Она снова распахнула двери для посетителей после небольшого праздничного перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открытие павильона с современной презентацией отечественных достижений – это, без преувеличения, техническая революция в подходе к организации подобных мероприятий. На более чем 30 тысячах квадратных метрах расположились 11 тематических локаций, каждая из которых могла бы претендовать на отдельную презентацию. Здесь все про интеллектуальные открытия, красоту архитектуры и природное богатство, гордость науки, успехи здравоохранения и спорта, безопасность граждан и энергетическую независимость, безусловно, нашу известную и востребованную во всем мире агропромышленную сферу.
Журналисты уже поспешили сравнить экспозиционную площадь с четырьмя футбольными полями. Гости выставки отмечают, что для полного ознакомления с сотнями экспонатов можно смело выделять целый день. Важно, что, в отличие от привычных музейных предостережений, нет ни одной таблички «Руками не трогать». Тактильность и возможность изучить все изнутри – одна из главных особенностей выставки «Моя Беларусь».
Все это гармонично вписывается в объявленные Президентом Год благоустройства страны и начало пятилетки качества. Об этом мы узнали из праздничного обращения Александра Лукашенко к белорусам. Как подчеркнул глава государства, целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей. Все, что уже сделано в этом направлении, можно увидеть на выставке, которая демонстрирует лучшие достижения во всех отраслях.
Влада Родовская побывала там, где труд белорусов под мирным небом вместился под крышей выставочного павильона.
Перелистнуть летопись суверенной Беларуси и открыть для себя страну заново сегодня изъявили желание сотни людей. В павильонах мирового уровня, площадь которых равна четырем стандартным футбольным полям, в выходные особенно многолюдно. За первые несколько дней работы выставки центр посетило свыше 20 тысяч человек. Непривычный для белорусов масштаб и незабываемые эмоции от увиденного – за этим сюда и едут.
Выставка очень понравилась! Особо впечатлила техника. Конечно, нравится то, что есть много интерактива для детей.
Такие выставки очень сегодня важны. Это нужно сейчас, в наших условиях. Это очень обязательно для воспитания детей наших. Для того, чтобы показать, насколько мы сильная страна.
– Я 40 лет в энергетике отработала, и мне, конечно, энергетика понравилась больше всего.
– Мы каждый год ездим на выставки и каждый видим, как лучше, сильнее, больше. Просто гордость за Беларусь берет.
Машиностроение, сельское хозяйство, энергетика и спорт – на одном дыхании и не перечислишь количество тематических зон и экспозиций. Интерактив – фишка выставки. Пощупать, в прямом смысле слова, самые современные инновационные решения может каждый.
Влада Родовская, корреспондент:
Это зона «Умный город». Здесь посетители могут окунуться в жизнь будущего и познакомиться с более чем 40 инновационными разработками. Умный домофон, турникет и даже счетчик. А это – смарт-касса. С помощью камеры она определяет вид продукта, а также рассчитывает его стоимость.
Всего на выставке представлено 11 тематических секций – каждая наполнена уникальными экспонатами. Здесь посетители знакомятся с смарт-лифтом, которым можно управлять с помощью телефона, а тут юные гости выставки пробуют себя в управлении легендарной техникой. Специальный тренажер отечественного производства. Если раньше студенты технических вузов обучались на симуляторах, привезенных к нам из-за границы, сегодня белорусский тренажер – мастхэв будущих водителей, ничем не уступающий зарубежным аналогам.
Татьяна Варфоломеева, старший преподаватель кафедры БГАТУ:
Можно здесь не только сдать вождение на тракторе, а также агрегатирование, устройство и конструкцию. И различные другие программы, которые учитывают всю программу обучения студентов в университете. Тренажер выпускает наш Минский тракторный и пишет программное обеспечение.
Виртуальное путешествие в отдельные регионы и знакомство с традициями – на выставке представлено богатое культурное наследие нашей страны. Вытинанка, традиционные костюмы и вышивка – прямо на месте можно прикоснуться к истории.
Виктория Агафонова, заместитель директора по выставочной деятельности «БелЭкспо»:
Мы выставками занимаемся не первый год, но я первый раз вижу такой интерес аудитории. Особенно молодых людей, детей, людей с семьями. Они так активно идут, это говорит о том, что о стране хотят узнать больше. Ведь здесь, на этой выставке, мы собрали всю страну. И очень много интересного и необычного откроем для людей.
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