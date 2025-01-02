Масштабная и очень тактильная – показываем, что посмотреть на популярной выставке «Моя Беларусь»

Главное экспозиционное событие года. И громкая премьера Международного выставочного центра. Выставка «Моя Беларусь» стала обязательным пунктом для экскурсии не только у жителей нашей страны, но и многочисленных зарубежных гостей. Она снова распахнула двери для посетителей после небольшого праздничного перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие павильона с современной презентацией отечественных достижений – это, без преувеличения, техническая революция в подходе к организации подобных мероприятий. На более чем 30 тысячах квадратных метрах расположились 11 тематических локаций, каждая из которых могла бы претендовать на отдельную презентацию. Здесь все про интеллектуальные открытия, красоту архитектуры и природное богатство, гордость науки, успехи здравоохранения и спорта, безопасность граждан и энергетическую независимость, безусловно, нашу известную и востребованную во всем мире агропромышленную сферу.

Журналисты уже поспешили сравнить экспозиционную площадь с четырьмя футбольными полями. Гости выставки отмечают, что для полного ознакомления с сотнями экспонатов можно смело выделять целый день. Важно, что, в отличие от привычных музейных предостережений, нет ни одной таблички «Руками не трогать». Тактильность и возможность изучить все изнутри – одна из главных особенностей выставки «Моя Беларусь».

Все это гармонично вписывается в объявленные Президентом Год благоустройства страны и начало пятилетки качества. Об этом мы узнали из праздничного обращения Александра Лукашенко к белорусам. Как подчеркнул глава государства, целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей. Все, что уже сделано в этом направлении, можно увидеть на выставке, которая демонстрирует лучшие достижения во всех отраслях.