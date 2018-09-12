Называют «культурой для ленивых»: почему в Беларуси решили выращивать фундук и выгодно ли это?

Фундук и ирга вместо яблок и груш. Амбициозные сельхозпланы строят отечественные ученые. Закладка садов уже началась, ведь на заморсккие продукты есть спрос. Так, 75% всего фундука в мире выращивается в Турции.
Фундук и ирга вместо яблок и груш. Амбициозные сельхозпланы строят отечественные ученые. Закладка садов уже началась, ведь на заморсккие продукты есть спрос. Так, 75% всего фундука в мире выращивается в Турции.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук – Людмила Фролова.
Действительно ли в Беларуси скоро в промышленных масштабах начнут выращивать и фундук, и иргу, и что-то ещё такое экзотическое?
Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук:
Да, действительно. В Молодечненском районе есть проект по закладке фундучных садов. Помимо этого, у нас появилась ирга канадская в коллекции. Я думаю, что в будущем она пойдет в производство. Это ирга не высокого габитуса и можно убирать механизированно урожай, что значительно снижает себестоимость ценной продукции.
В Италии фундук называют «культурой для ленивых», то есть практически не требует какого-то такого сверхъестественного ухода, каких-то необычных мер агротехнических. А сбалансированный состав фундука: 20 аминокислот и другие биологически активные вещества благотворно влияют на работу головного мозга и также на другие функции организма человека.
Экономически это целесообразно или, всё-таки, дешевле завозить из-за границы?
Людмила Фролова:
Опыт показывает, что на планете производится один миллион тонн фундука, а потребность – два миллиона. Даже основные производители фундука не могут покрыть всю потребность населения, поэтому стоит у себя выращивать, стоит производить для своего потребителя свой, отечественный, со своей земли продукт.