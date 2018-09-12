Называют «культурой для ленивых»: почему в Беларуси решили выращивать фундук и выгодно ли это?

Фундук и ирга вместо яблок и груш. Амбициозные сельхозпланы строят отечественные ученые. Закладка садов уже началась, ведь на заморсккие продукты есть спрос. Так, 75% всего фундука в мире выращивается в Турции.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук – Людмила Фролова.

Действительно ли в Беларуси скоро в промышленных масштабах начнут выращивать и фундук, и иргу, и что-то ещё такое экзотическое?

Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук:

Да, действительно. В Молодечненском районе есть проект по закладке фундучных садов. Помимо этого, у нас появилась ирга канадская в коллекции. Я думаю, что в будущем она пойдет в производство. Это ирга не высокого габитуса и можно убирать механизированно урожай, что значительно снижает себестоимость ценной продукции.