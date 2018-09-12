«Пообещали, что добавят кэш-бэк». Показываем новые студенческие пропуска со встроенной банковской картой
Вторая учебная неделя в самом разгаре. Пожалуй, уже все первокурсники и магистранты главного ВУЗа страны получили те самые модные студенческие пропуска. Главной фишкой стала встроенная банковская карта. Теперь одна пластинка заменяет ключ к сердцу турникета, источник финансирования, а, заодно, и жетон метро, конечно, если баланс не на нуле.
Один из пользователей новинки – магистрант Александр Соболь. Студент со стажем вот уже который день тестирует пластик и делится мнением.
Александр Соболь, магистрант БГУ:
У нас было две карточки. Один пропуск – другой этот. Один бывает забудешь и просишь кого-нибудь пропустить тебя каждый раз. А тут получается всё в одном – просто и удобно.
Женский взгляд на ноу-хау тоже положительный. Екатерина Завалова перевелась в БГУ из другого ВУЗа. Дважды первокурсница застала времена раскладных студенческих. Девушка уверена – в отличие от старого картонного, новый жёсткий пропуск сможет пережить все тяготы пребывания в дамской сумочке.
Екатерина Завалова, студентка БГУ:
Не мнётся. Удобно, надёжно, крепко. И это необычно. Чувствуешь себя частью чего-то нового, чего-то развивающегося.
Ответ на вопрос: зачем банковская опция тем, кто не получает стипендию – очевиден. За спортивные победы и призовые места на олимпиадах вполне реально получить на карту часть финансового актива университета. Да и денежные приветы от родителей никто не отменял. Что касается технической части новых пропусков – за все операции отвечает небольшая электронная плата.
Виктор Кочин, начальник центра информационных технологий БГУ:
Один чип и он разделён на два: банковская часть и наша часть. С точки зрения безопасности, такой чип практически невозможно подделать.
Скопировать карту нельзя, зато потерять – легко. В случае с таким пластиком это вдвойне досадно. Впрочем, выход есть. Разумеется, не бесплатный.
Евгений Шилов, корреспондент СТВ:
Восстановление утерянной карты обойдется в 7 рублей. Для этого придётся обратиться в ближайшее отделение банка. Однако срок её действия останется старый. Чтобы он был новый, придётся раскошелиться на 25 белорусских.
В остальном – одни плюсы. Такие, как возврат процента от покупок в Интернете, и возможность расчёта за пределами Беларуси.
Студенты БГУ:
Так как это международная карта, то есть возможность расплачиваться за границей и, естественно, это очень удобно, потому что не нужно искать обменные пункты, не нужно вечно ходить, смотреть выгодный курс.
Нам на собрании пообещали, что добавят кэш-бэк, что не может не радовать потому что, это опять-таки, очередная экономия для студента.
Со слов создателей новинки, сплит-пропуска – это только часть программы цифровой информации. В планах университета обеспечить хай-тек картами всех учащихся, преподавателей и сотрудников. Наверняка, БГУ поделится технологией и с другими ВУЗами.