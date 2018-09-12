«Пообещали, что добавят кэш-бэк». Показываем новые студенческие пропуска со встроенной банковской картой

Вторая учебная неделя в самом разгаре. Пожалуй, уже все первокурсники и магистранты главного ВУЗа страны получили те самые модные студенческие пропуска. Главной фишкой стала встроенная банковская карта. Теперь одна пластинка заменяет ключ к сердцу турникета, источник финансирования, а, заодно, и жетон метро, конечно, если баланс не на нуле.

Один из пользователей новинки – магистрант Александр Соболь. Студент со стажем вот уже который день тестирует пластик и делится мнением. Александр Соболь, магистрант БГУ:

У нас было две карточки. Один пропуск – другой этот. Один бывает забудешь и просишь кого-нибудь пропустить тебя каждый раз. А тут получается всё в одном – просто и удобно.

Женский взгляд на ноу-хау тоже положительный. Екатерина Завалова перевелась в БГУ из другого ВУЗа. Дважды первокурсница застала времена раскладных студенческих. Девушка уверена – в отличие от старого картонного, новый жёсткий пропуск сможет пережить все тяготы пребывания в дамской сумочке. Екатерина Завалова, студентка БГУ:

Не мнётся. Удобно, надёжно, крепко. И это необычно. Чувствуешь себя частью чего-то нового, чего-то развивающегося.

Ответ на вопрос: зачем банковская опция тем, кто не получает стипендию – очевиден. За спортивные победы и призовые места на олимпиадах вполне реально получить на карту часть финансового актива университета. Да и денежные приветы от родителей никто не отменял. Что касается технической части новых пропусков – за все операции отвечает небольшая электронная плата.

Виктор Кочин, начальник центра информационных технологий БГУ:

Один чип и он разделён на два: банковская часть и наша часть. С точки зрения безопасности, такой чип практически невозможно подделать.

Скопировать карту нельзя, зато потерять – легко. В случае с таким пластиком это вдвойне досадно. Впрочем, выход есть. Разумеется, не бесплатный. Евгений Шилов, корреспондент СТВ:

Восстановление утерянной карты обойдется в 7 рублей. Для этого придётся обратиться в ближайшее отделение банка. Однако срок её действия останется старый. Чтобы он был новый, придётся раскошелиться на 25 белорусских.

В остальном – одни плюсы. Такие, как возврат процента от покупок в Интернете, и возможность расчёта за пределами Беларуси. Студенты БГУ:

Так как это международная карта, то есть возможность расплачиваться за границей и, естественно, это очень удобно, потому что не нужно искать обменные пункты, не нужно вечно ходить, смотреть выгодный курс.