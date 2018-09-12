Какая ответственность грозит, если вовремя не оплатить штраф или кредит?

Как поступить, если в своём почтовом ящике вы обнаружили извещение на получение заказного письма из отдела принудительного исполнения? Возможно, неоплаченный долг по кредиту, задолженность по алиментам или просроченный штраф. Давайте разберемся в стадиях исполнительного производства.

Дмитрий Тарасов, адвокат:

Основанием для возбуждения исполнительных производств и являются исполнительные документы. Такими документами служат судебные приказы, исполнительные листы, исполнительные надписи нотариусов.

Исполнительный документ может быть предъявлен в течение трёх лет с момента вступления его в законную силу. Дмитрий Тарасов:

После возбуждения исполнительного производства, судебный исполнитель направляет должнику постановление, в котором указывает сумму долга, взыскателя, а также основание для возбуждения исполнительного производства.

Именно с этого момента начинается отсчёт на добровольное исполнение требований, и должник имеет право ознакомиться с материалами дела. Дмитрий Тарасов:

В случае своего несогласия нужно обжаловать данный документ либо подать заявление об его отмене.

Также есть право обжаловать решение суда, на основании которого выдан судебный приказ. Дмитрий Тарасов:

Такое право есть, когда не было оснований для возбуждения производства, например, если прошёл срок для предъявления к исполнению исполнительного документа, либо требования документа были исполнены в добровольном порядке, в такой ситуации исполнитель вправе приостановить исполнение, но не обязан.

Но если возбуждение исполнительного производства считается обоснованным, а должник добровольно и в срок не исполняет требования, то: Дмитрий Тарасов:

Судебный исполнитель будет вынужден применять принудительные меры по принудительному исполнению. В такой ситуации с должника будет взыскан принудительный сбор в размере 10 процентов от взысканной суммы, либо со стоимости переданного имущества, если требования неимущественные, тогда пять базовых величин.

Также не стоит забывать об административной ответственности. Дмитрий Тарасов:

Например, если должник не предоставляет, либо предоставляет недостоверную информацию об имуществе, о дополнительных доходах, о местонахождении имущества, на него налагается штраф как на гражданина в размере до пятидесяти базовых величин, либо административный арест.