Какая ответственность грозит, если вовремя не оплатить штраф или кредит?
Как поступить, если в своём почтовом ящике вы обнаружили извещение на получение заказного письма из отдела принудительного исполнения? Возможно, неоплаченный долг по кредиту, задолженность по алиментам или просроченный штраф. Давайте разберемся в стадиях исполнительного производства.
Дмитрий Тарасов, адвокат:
Основанием для возбуждения исполнительных производств и являются исполнительные документы. Такими документами служат судебные приказы, исполнительные листы, исполнительные надписи нотариусов.
Исполнительный документ может быть предъявлен в течение трёх лет с момента вступления его в законную силу.
Дмитрий Тарасов:
После возбуждения исполнительного производства, судебный исполнитель направляет должнику постановление, в котором указывает сумму долга, взыскателя, а также основание для возбуждения исполнительного производства.
Именно с этого момента начинается отсчёт на добровольное исполнение требований, и должник имеет право ознакомиться с материалами дела.
Дмитрий Тарасов:
В случае своего несогласия нужно обжаловать данный документ либо подать заявление об его отмене.
Также есть право обжаловать решение суда, на основании которого выдан судебный приказ.
Дмитрий Тарасов:
Такое право есть, когда не было оснований для возбуждения производства, например, если прошёл срок для предъявления к исполнению исполнительного документа, либо требования документа были исполнены в добровольном порядке, в такой ситуации исполнитель вправе приостановить исполнение, но не обязан.
Но если возбуждение исполнительного производства считается обоснованным, а должник добровольно и в срок не исполняет требования, то:
Дмитрий Тарасов:
Судебный исполнитель будет вынужден применять принудительные меры по принудительному исполнению. В такой ситуации с должника будет взыскан принудительный сбор в размере 10 процентов от взысканной суммы, либо со стоимости переданного имущества, если требования неимущественные, тогда пять базовых величин.
Также не стоит забывать об административной ответственности.
Дмитрий Тарасов:
Например, если должник не предоставляет, либо предоставляет недостоверную информацию об имуществе, о дополнительных доходах, о местонахождении имущества, на него налагается штраф как на гражданина в размере до пятидесяти базовых величин, либо административный арест.
Тысячи белорусов ежегодно пятнают своё имя неуплатой штрафов и кредитов. Космических сумм в исполнительных листах можно было бы избежать своевременным погашением долга. К тому же, малая толика организованности поможет вам избежать ненужных проблем и сберечь собственные нервы.