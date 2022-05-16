В Минске пройдёт II Международный цифровой форум, участие примут более 400 представителей госорганов и компаний

Новости Беларуси. Более 400 представителей госорганов и компаний примут участие во втором Международном цифровом форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пройдет уже на этой неделе на площадке Национальной библиотеки Беларуси. Основная цель – создание диалоговых площадок для поиска новых решений и укрепления сотрудничества между государством и бизнесом в сфере цифровизации.

Роман Градусов, директор Национального центра электронных услуг:

Мы сейчас разрабатываем ряд услуг, которые, я думаю, заинтересуют наших граждан. Это в части информации об автомобилях, бывших в употреблении. А также предоставим возможность в электронном виде для предоставления, допустим, электронной визы для приезжающих граждан. А также в целях привлечения иностранных студентов в наши вузы, в том числе оформление возможности получить разрешение на обучение с выдачей соответствующей визы в режиме онлайн.