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В Минске пройдёт II Международный цифровой форум, участие примут более 400 представителей госорганов и компаний

16 мая 2022 14:40
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Новости Беларуси. Более 400 представителей госорганов и компаний примут участие во втором Международном цифровом форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске пройдёт II Международный цифровой форум, участие примут более 400 представителей госорганов и компаний-1

Он пройдет уже на этой неделе на площадке Национальной библиотеки Беларуси. Основная цель – создание диалоговых площадок для поиска новых решений и укрепления сотрудничества между государством и бизнесом в сфере цифровизации.  

В Минске пройдёт II Международный цифровой форум, участие примут более 400 представителей госорганов и компаний-4

Роман Градусов, директор Национального центра электронных услуг:  
Мы сейчас разрабатываем ряд услуг, которые, я думаю, заинтересуют наших граждан. Это в части информации об автомобилях, бывших в употреблении. А также предоставим возможность в электронном виде для предоставления, допустим, электронной визы для приезжающих граждан. А также в целях привлечения иностранных студентов в наши вузы, в том числе оформление возможности получить разрешение на обучение с выдачей соответствующей визы в режиме онлайн.  

В Минске пройдёт II Международный цифровой форум, участие примут более 400 представителей госорганов и компаний-7

Помимо семинаров, запланирована работа семи тематических секций. Там будут представлены проекты и предложения для умного города и дома, решения в области информационной безопасности и банковской сферы.  

# Интернет # общество # Роман Градусов # Фотофакт

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