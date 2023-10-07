Назван лучший водитель МЧС Беларуси. Им стал Виктор Макась из Минской области

Новости Беларуси. Быстро, точно, слаженно. В пристоличье выбрали лучшего водителя МЧС Беларуси. Им стал Виктор Макась из Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего более 50-ти участников прошли обязательный этап соревнования – экзамен по ПДД. Дальше – практика. Доехать до места ЧС нужно не только быстро, но и безопасно.

Крупногабаритные машины лихо крутят змейки, грациозно маневрируют. И это несмотря на то, что общий вес каждой из них – десятки тонн. Управлять таким гигантом, особенно в условиях, когда каждая секунда на счету, непросто.

Максим Бурак, водитель Минского областного управления МЧС:

В первую очередь, водитель должен очень хорошо ездить, чувствовать машину, габариты, потому что все-таки это большая, тяжелая машина, которая не везде выворачивается во дворе, где-то на стоянке повернуть. Не всегда машины уступают дорогу.

Роман Окуневич, главный специалист управления материально-технического обеспечения МЧС Беларуси:

Постоянный уход, постоянное техническое обслуживание – это фундаментальные факторы, которые определяют качество тушения пожаров. Обновление пожарной техники мы осуществляем постоянно, водительский состав доволен. Техника у нас производится на базе белорусского шасси.