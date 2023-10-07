Лиозненский район отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Лиозненский район стал первым в Витебской области, где в результате тяжелых наступательных боев, проходивших с 7 по 10 октября 1943 года, были разбиты оккупанты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По случаю знаменательной даты участие в празднике на лиозненской земле примут делегации из соседних российских регионов. Широкомасштабная и разноформатная программа торжественных мероприятий в честь славной Победы наших освободителей и в память о тех, кто так и остался лежать на полях кровавых боевых сражений рассчитана на весь день. Территория Лиозненского района находилась на линии фронта девять месяцев. В боях погибло более 32 тысяч советских воинов.