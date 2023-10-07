Адвокаты из Беларуси и России собрались на конференции в Минске. Обсудили в том числе западные санкции

Новости Беларуси. То, как противостоять западным санкциям, накануне в Минске обсуждали адвокаты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны испытывают беспрецедентное давление, которое повлияло и на работу юристов. Несмотря ни на что, адвокаты продолжают приходить на помощь людям и развивают цифровизацию правовой сферы.

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

Уделяем много внимания сближению наших стран и народов. Наши правительства, лидеры наших государств уделяют много внимания этому вопросу. Ну и адвокаты также не хотят оставаться в стороне от всех этих процессов. У нас есть много общего, есть много вопросов, много есть чему научиться друг у друга.

Светлана Володина, президент Федеральной палаты адвокатов России:

Представители одной профессии всегда находят самые важные аспекты, самые важные проблемы, а главное, пути их решения. Когда есть возможность обменяться мнениями, это очень важно. Белорусская адвокатура для нас давний друг, не просто коллега. Мы продолжаем наши отношения. И мы надеемся на то, что они выйдут на новый, более плотный виток.