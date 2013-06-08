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Наводнение в Европе продолжается: в Венгрии оно станет самым мощным в истории страны

08 июня 2013 14:48
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Новости Германии. Большая вода не прекращает путешествие по Германии. Крайне сложная ситуация всё ещё в бранденбургском Мюльберге. Там уровень воды в реке, как и во время «наводнения века» в 2002-ом, достиг почти 10 метров и грозит прорвать дамбу. Жителей из опасных районов эвакуировали.

Чуть лучше обстановка в баварском Деггендорфе, который ранее фактически превратился в остров. Понемногу стабилизируется ситуация и в других регионах страны. 

Пошло на убыль наводнение и в Словакии. В Братиславе вода сошла почти всюду. Затопленным остается только один из столичных пригородов.

В ожидании большой воды и жители Венгрии. По прогнозам, пик наводнения придется как раз на вечер, и оно станет самым мощным в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Наводнение # Наводнение

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