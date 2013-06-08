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В Беларуси временно закрыты для отдыха 16 пляжей

08 июня 2013 14:30
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Новости Беларуси. В свободное время большинство белорусов устремляются поближе к водоёмам. В этой связи актуальной становится информация о том, что в республике временно закрыты для отдыха 16 пляжей. Это связано с несоответствием эпидемиологическим критериям безопасности.

Так, по две зоны массового отдыха ненадлежащего уровня находятся в Брестской и Гродненской областях. Все остальные пляжи, закрытые по стране, не рекомендованы для купания только детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Водоемы Беларуси

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