8 июня отмечается Всемирный день океанов

Чистота водных ресурсов сегодня имеет особое значение. В этот день отмечается Всемирный день океанов.

Они представляют собой огромную кладовую различных природных ресурсов, которые вполне сравнимы с ресурсами суши. В морской воде содержится 75 химических элементов. Мировой океан богат как минералами, которые добываются с его дна, так и энергетическим потенциалом. Большой прогресс достигнут в области использования энергии приливов и отливов.

Специалисты напоминают, что гибель Мирового океана неминуемо приведет к гибели всей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.