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8 июня отмечается Всемирный день океанов

08 июня 2013 14:29
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Чистота водных ресурсов сегодня имеет особое значение. В этот день отмечается Всемирный день океанов.

Они представляют собой огромную кладовую различных природных ресурсов, которые вполне сравнимы с ресурсами  суши. В морской воде содержится 75 химических элементов. Мировой океан богат как минералами, которые добываются с его дна, так и  энергетическим потенциалом. Большой прогресс достигнут в области использования энергии приливов и отливов.

Специалисты напоминают, что гибель Мирового океана неминуемо приведет к гибели всей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Загрязнение воды

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