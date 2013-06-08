Новости Беларуси. Лето даёт возможность не только активно отдохнуть, но и получить дополнительный заработок. В Гродненской области первый студенческий стройотряд открыл трудовой семестр.

Провести летние каникулы с пользой решили 20 гродненских студентов-аграриев. Работают ребята по профилю, ухаживают за ягодниками и овощами в местном хозяйстве. Желающих оказалось так много, что пришлось отбирать по конкурсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки гектаров голубики и клубники, плюс поля с луком и чесноком. В хозяйстве «Поречанка», после перехода на выращивание ягод и овощей, рады любой помощи. Даже самая современная техника пока не может заменить ручной труд. Проблему решили при помощи студенческих отрядов. В летний период принимают у себя будущих аграриев.

Тадеуш Мордосевич, заместитель директора сельхозпредприятия «Поречанка»:

Это создаёт дополнительные стимулы самим ребятам. Будучи в отпусках, они стараются заработать какой-то капитал и вместе с тем оказывают огромную помощь хозяйству.

Традиционно сельскохозяйственные студенческие отряды первыми начинают трудовой семестр. В этом году заявки на участие в аграрном университете стали принимать ещё в апреле. Желающих оказалось так много, что пришлось отбирать по конкурсу.

Екатерина Щербина, командир стройотряда Гродненского государственного аграрного университета:

Попали сюда самые активные, те, кто сдал всю сессию, экзамены, зачёты, всё без проблем… Ребятам нравится работать, никто не жалуется. Свежий воздух, природа, условия для жизни тоже хорошие. Есть прекрасное озеро, где можно отдохнуть.

В аграрном стройотряде нашлось место студентам всех курсов. Многие ребята уже несколько сезонов выезжают на летние работы в хозяйства. Есть и новички. Третьекурсник Андрей Олехнович впервые летние каникулы решил провести с пользой. Говорит, давно мечтал совместить отдых с работой, при этом ещё и денег заработать.

Андрей Олехнович, участник стройотряда Гродненского государственного аграрного университета:

Впечатления, в принципе, хорошие о стройотряде. И свежий воздух, и отдохнуть можно, и, конечно, работать надо… Работа работой, но также и заработок будет. Решил вот для своих нужд заработать.

То, что на полях работают студенты сельскохозяйственного вуза, не случайно. В университете они получили теоретические знания по аграрной науке, а здесь хорошая возможность применить их на практике.

Эти 20 студентов - только начало массового стройотрядовского движения в регионе. Уже в ближайшие дни к работе приступят молодёжные бригады на десятках предприятий области.

Эллина Брага, координатор Гродненского городского штаба трудовых дел:

На данный момент проработаны рабочие места на 34 объектах города Гродно и области. Это приблизительно 1500 рабочих мест. Но это только начало… Мы ведём такую очень активную работу по поиску нанимателей, чтобы они могли брать на работу не только совершеннолетних студентов, как бы полупрофессионалов, но и не совершеннолетних ребят.

Гродненские студенческие отряды будут работать на протяжении трёх летних месяцев. Всего же во время каникул планируется трудоустроить более 2-х тысяч молодых людей.