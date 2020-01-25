Навигатор для школьников и приложение для поиска хозяев животным. Какие проекты представили программисты на хакатоне в Гомеле
Новости Беларуси. Социальная ответственность бизнеса. Гомельские программисты этот уик-энд проводят с пользой для родного города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый в регионе хакатон социально значимых проектов собрал 10 команд IT-разработчиков. За два дня каждая из них должна создать концептуальный проект мобильного приложения, способного сделать комфортнее и проще жизнь многих гомельчан.
Среди идей – городской навигатор для школьников, туристический путеводитель и даже приложение, которое будет находить бездомным животным любящих хозяев.
Мария Коцупалова, участник хакатона:
Наша идея в том, чтобы сделать из простого обывателя пиар-агента для конкретного животного. То есть он подписывается на то, чтобы пристроить конкретного Барсика. Мы попытаемся снять гигантскую, титаническую нагрузку, которая лежит на волонтерах, которые занимаются сотнями бездомных животных в Гомеле.
Сергей Агеенко, директор IT-компании, организатор хакатона:
Вышли с инициативой: «А давайте мы помимо того, что мы делаем регулярно, сделаем еще что-то полезное для нашего города, для нашего региона».
Мы сделали мероприятие открытым, пригласили все IT-компании, студенческие компании, команды.
В перспективе довести до готового продукта наиболее удачные концепции берет на себя один из лидеров IT-отрасли – компания EPAM. В результате гомельчане абсолютно бесплатно получат продукт, минимальная коммерческая стоимость которого начинается от 50 тысяч долларов.
Подобные «субботники программистов» планируют сделать регулярными. К слову, в Минске по такой же схеме всего за полтора года разработано более 30 полезных приложений.