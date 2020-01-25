Навигатор для школьников и приложение для поиска хозяев животным. Какие проекты представили программисты на хакатоне в Гомеле

Новости Беларуси. Социальная ответственность бизнеса. Гомельские программисты этот уик-энд проводят с пользой для родного города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый в регионе хакатон социально значимых проектов собрал 10 команд IT-разработчиков. За два дня каждая из них должна создать концептуальный проект мобильного приложения, способного сделать комфортнее и проще жизнь многих гомельчан. Среди идей – городской навигатор для школьников, туристический путеводитель и даже приложение, которое будет находить бездомным животным любящих хозяев.

Мария Коцупалова, участник хакатона:

Наша идея в том, чтобы сделать из простого обывателя пиар-агента для конкретного животного. То есть он подписывается на то, чтобы пристроить конкретного Барсика. Мы попытаемся снять гигантскую, титаническую нагрузку, которая лежит на волонтерах, которые занимаются сотнями бездомных животных в Гомеле.