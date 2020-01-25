Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси

Новости Беларуси. Четверть века на страже границ. Кинологическому центру органов пограничной службы исполнилось 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные мероприятия прошли накануне в Сморгонской погрангруппе.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Это центр европейского стандарта. Даже скажу, что на постсоветском пространстве их единицы. За 25 лет коллективом центра проделана огромная работа. Трудно переоценить тот вклад, который вносят кинологи в пограничную службу и в целом в обеспечение пограничной безопасности.