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Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси

25 января 2020 11:57
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Новости Беларуси. Четверть века на страже границ. Кинологическому центру органов пограничной службы исполнилось 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные мероприятия прошли накануне в Сморгонской погрангруппе.

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси -1

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси -3

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Это центр европейского стандарта. Даже скажу, что на постсоветском пространстве их единицы. За 25 лет коллективом центра проделана огромная работа.

Трудно переоценить тот вклад, который вносят кинологи в пограничную службу и в целом в обеспечение пограничной безопасности.

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси -6

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси -8

Кинологический центр сегодня – одно из крупнейших учебных подразделений стран СНГ и Восточной Европы. Здесь подготовлено порядка 6 тысяч кинологов, а также более 3 тысяч учебных собак. Десять из них удостоены звания «Гранд Чемпион Беларуси».

Также здесь открыли памятный знак, посвященный юбилею. Ряд сотрудников получили нагрудные знаки отличия. Лучшим из лучших была объявлена благодарность от председателя Госпогранкомитета.

Добавим, подготовку кинологов в центре ведет не только Беларусь. Его услугами (в том числе и закупкой служебных собак) пользуются погранслужбы Азербайджана, Армении, России и Узбекистана.

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси -11

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси -13

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси -15

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси -17

# Армия Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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