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Необоснованная критика за гуманизм. Женева требует сместить с поста главу Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова

07 октября 2023 11:48
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Крест на гуманизме. За активное участие в международной благотворительности генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста подвергнут необоснованной обструкции со стороны западных функционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Дмитрий Шевцов в качестве официального представителя Белорусского Красного Креста активно оказывал помощь беженцам, которые «столкнулись» с западным гостеприимством. В период кризиса на белорусско-польской границе волонтеры Красного Креста дежурили там 135 дней. Против беззащитных людей в ход шел весь арсенал милитаризованной «демократии».

Необоснованная критика за гуманизм. Женева требует сместить с поста главу Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова-1

Дмитрий Шевцов на весь мир открыто рассказал о европейском приеме. Затем генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста с гуманитарной миссией посещал пострадавших жителей Донбасса. За помощь детям региона Запад объявил благотворителя врагом и потребовал снять его с должности. Это случай беспрецедентный в истории международных отношений. Грязные политические игры даже испачкали самый известный гуманитарный бренд – Красный Крест.

Необоснованная критика за гуманизм. Женева требует сместить с поста главу Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова-4

Николай Волович, политолог:
Вот эта политика отмены, которая сегодня процветает на Западе, конечно, ярко отразилась и на решении Международного Красного Креста. Потому что на самом деле сегодня на Западе и в международных организациях, к сожалению, уже нет таких крепких, мощных фигур, мощных лидеров, которые могли бы отстаивать свою позицию. Ту позицию, который Красный Крест, по идее, как ведущая гуманитарная организация должен был бы отстаивать.

Необоснованная критика за гуманизм. Женева требует сместить с поста главу Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова-7

Впрочем, в международных структурах в рядах защитников позиций белорусской стороны не оказалось и представителей дружественных нам стран. Их молчание в данном случае не золото. Наш Красный Крест на протяжении всей своей истории сохраняет приверженность основополагающим принципам организации. Ее главная миссия – помогать. Вот как раз за верность этой линии Дмитрий Шевцов и оказался неугодным для функционеров Международного Красного Креста. Несмотря на запугивания санкциями, делегаты сентябрьского заседания 26-го съезда Белорусского Красного Креста поддержали и переизбрали генерального секретаря. Они выразили абсолютное доверие своему руководителю Дмитрию Шевцову.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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