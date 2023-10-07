Необоснованная критика за гуманизм. Женева требует сместить с поста главу Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова
Крест на гуманизме. За активное участие в международной благотворительности генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста подвергнут необоснованной обструкции со стороны западных функционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, Дмитрий Шевцов в качестве официального представителя Белорусского Красного Креста активно оказывал помощь беженцам, которые «столкнулись» с западным гостеприимством. В период кризиса на белорусско-польской границе волонтеры Красного Креста дежурили там 135 дней. Против беззащитных людей в ход шел весь арсенал милитаризованной «демократии».
Дмитрий Шевцов на весь мир открыто рассказал о европейском приеме. Затем генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста с гуманитарной миссией посещал пострадавших жителей Донбасса. За помощь детям региона Запад объявил благотворителя врагом и потребовал снять его с должности. Это случай беспрецедентный в истории международных отношений. Грязные политические игры даже испачкали самый известный гуманитарный бренд – Красный Крест.
Николай Волович, политолог:
Вот эта политика отмены, которая сегодня процветает на Западе, конечно, ярко отразилась и на решении Международного Красного Креста. Потому что на самом деле сегодня на Западе и в международных организациях, к сожалению, уже нет таких крепких, мощных фигур, мощных лидеров, которые могли бы отстаивать свою позицию. Ту позицию, который Красный Крест, по идее, как ведущая гуманитарная организация должен был бы отстаивать.
Впрочем, в международных структурах в рядах защитников позиций белорусской стороны не оказалось и представителей дружественных нам стран. Их молчание в данном случае не золото. Наш Красный Крест на протяжении всей своей истории сохраняет приверженность основополагающим принципам организации. Ее главная миссия – помогать. Вот как раз за верность этой линии Дмитрий Шевцов и оказался неугодным для функционеров Международного Красного Креста. Несмотря на запугивания санкциями, делегаты сентябрьского заседания 26-го съезда Белорусского Красного Креста поддержали и переизбрали генерального секретаря. Они выразили абсолютное доверие своему руководителю Дмитрию Шевцову.