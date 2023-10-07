Необоснованная критика за гуманизм. Женева требует сместить с поста главу Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова

Крест на гуманизме. За активное участие в международной благотворительности генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста подвергнут необоснованной обструкции со стороны западных функционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Дмитрий Шевцов в качестве официального представителя Белорусского Красного Креста активно оказывал помощь беженцам, которые «столкнулись» с западным гостеприимством. В период кризиса на белорусско-польской границе волонтеры Красного Креста дежурили там 135 дней. Против беззащитных людей в ход шел весь арсенал милитаризованной «демократии».