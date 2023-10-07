«Преступления против человечности». Беларусь осудила чествование в Канаде члена нацистского военного подразделения

Бесчеловечным в нашем понимании остается факт чествования ветерана карательной нацистской дивизии СС «Галичина» в Палате общин Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало ярким примером того, как трагические страницы истории становятся разменной монетой у отдельных политиков в погоне за популизмом и рейтингами.

«Парламентарии Канады и все те, кто цинично возвысил нациста до «героя», должны покаяться и принести публичные извинения всему международному сообществу в память о многомиллионных жертвах Второй мировой войны. Мы подчеркиваем, что преступления против человечности не имеют срока давности», – говорится в заявлении.