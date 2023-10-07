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«Преступления против человечности». Беларусь осудила чествование в Канаде члена нацистского военного подразделения

07 октября 2023 10:34
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Бесчеловечным в нашем понимании остается факт чествования ветерана карательной нацистской дивизии СС «Галичина» в Палате общин Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало ярким примером того, как трагические страницы истории становятся разменной монетой у отдельных политиков в погоне за популизмом и рейтингами.

«Преступления против человечности». Беларусь осудила чествование в Канаде члена нацистского военного подразделения-1

«Преступления против человечности». Беларусь осудила чествование в Канаде члена нацистского военного подразделения-3

С резким осуждением произошедшего в сентябре выступил Совет Республики Национального собрания Беларуси.

«Преступления против человечности». Беларусь осудила чествование в Канаде члена нацистского военного подразделения-6

«Парламентарии Канады и все те, кто цинично возвысил нациста до «героя», должны покаяться и принести публичные извинения всему международному сообществу в память о многомиллионных жертвах Второй мировой войны. Мы подчеркиваем, что преступления против человечности не имеют срока давности», – говорится в заявлении.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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