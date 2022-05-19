Научность в дискуссии. Андрей Кривошеев отметил особенности «Беларускай думкi» среди белорусских СМИ

Новости Беларуси. «Беларуская думка» отмечает 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый журнал в стране с такой длинной и богатой историей. Издание не раз меняло свой облик, но неизменными оставались принципы содержания.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

Это совмещение, с одной стороны, научности в дискуссии. Те факты, которые находят свое отражение на страницах «Беларускай думкi», не нужно перепроверять, поскольку этим занимается авторский коллектив. И это на самом деле исторически выверенные, политически точные, экономически обусловленные факты, события и комментарии.