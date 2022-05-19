«Творческий симбиоз». Журнал «Беларуская думка» отмечает 100-летний юбилей

Новости Беларуси. «Беларуская думка» отмечает 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый журнал в стране с такой длинной и богатой историей. Издание не раз меняло свой облик, но неизменными оставались принципы содержания.

«Беларуская думка» всегда была большой площадкой для дискуссий об истории и современном обществе. Журнал аккредитован по шести научным направлениям. И это гарантирует качество работ, которые появляются на страницах издания. Последние 15 лет издание работает в составе Белорусского телеграфного агентства.

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:

«Думке» – 100, а БелТА – 104, поэтому мы фактически ровесники. Наверное, тот творческий симбиоз такой хороший, потому что ровесникам все-таки проще вместе работать и совершать какие-то творческие проекты. Вместе придумывать их, реализовывать. Мы всегда делаем каждый свое дело, но всегда очень заботимся об общих проектах. Для примера, сегодня есть проект с Министерством юстиции, который делает Белорусское телеграфное агентство, и «Беларуская думка» его тоже реализует. То есть они о своем заботятся и общее дело делают.