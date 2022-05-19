«Творческий симбиоз». Журнал «Беларуская думка» отмечает 100-летний юбилей

Новости Беларуси. «Беларуская думка» отмечает 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый журнал в стране с такой длинной и богатой историей. Издание не раз меняло свой облик, но неизменными оставались принципы содержания.
Андрей Кривошеев отметил авторский коллектив «Беларускай думкi». Подробнее здесь.
«Беларуская думка» всегда была большой площадкой для дискуссий об истории и современном обществе. Журнал аккредитован по шести научным направлениям. И это гарантирует качество работ, которые появляются на страницах издания. Последние 15 лет издание работает в составе Белорусского телеграфного агентства.
Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:
«Думке» – 100, а БелТА – 104, поэтому мы фактически ровесники. Наверное, тот творческий симбиоз такой хороший, потому что ровесникам все-таки проще вместе работать и совершать какие-то творческие проекты. Вместе придумывать их, реализовывать. Мы всегда делаем каждый свое дело, но всегда очень заботимся об общих проектах. Для примера, сегодня есть проект с Министерством юстиции, который делает Белорусское телеграфное агентство, и «Беларуская думка» его тоже реализует. То есть они о своем заботятся и общее дело делают.
Сам использую. Игорь Луцкий побывал на юбилее «Беларускай думкi». Подробнее здесь.