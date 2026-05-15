Успех налицо! Доска почета Министерства спорта пополнилась новыми именами

В Министерстве спорта Беларуси вот уже четвертый год кряду, в преддверии праздника отрасли, на Доске почета появляются новые герои. В 2026 году победителям 17 номинаций вручили свидетельства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Аплодисменты, цветы и поздравления получали те, кто привел свои коллективы к высоким достижениям, и стали передовиками эффективности в работе. Ежегодно список победителей меняется, но есть те, кто повторяет свой успех. Минское государственное областное училище олимпийского резерва – двукратный победитель.

Елена Казак, директор Минского государственного областного училища олимпийского резерва:

Конечно же, я горжусь своим коллективом. Понятно, что эффективность работы учреждения – это только тогда, когда все по всем направлениям вместе работают, и тогда мы достигаем хорошего результата.

В белорусской спортивной отрасли ценят труд всех структур и подразделений. Хорошая работа видна.