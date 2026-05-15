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Успех налицо! Доска почета Министерства спорта пополнилась новыми именами

15 мая 2026 20:21
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В Министерстве спорта Беларуси вот уже четвертый год кряду, в преддверии праздника отрасли, на Доске почета появляются новые герои. В 2026 году победителям 17 номинаций вручили свидетельства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Успех налицо! Доска почета Министерства спорта пополнилась новыми именами-2

Аплодисменты, цветы и поздравления получали те, кто привел свои коллективы к высоким достижениям, и стали передовиками эффективности в работе. Ежегодно список победителей меняется, но есть те, кто повторяет свой успех. Минское государственное областное училище олимпийского резерва – двукратный победитель.

Успех налицо! Доска почета Министерства спорта пополнилась новыми именами-4

Елена Казак, директор Минского государственного областного училища олимпийского резерва:
Конечно же, я горжусь своим коллективом. Понятно, что эффективность работы учреждения – это только тогда, когда все по всем направлениям вместе работают, и тогда мы достигаем хорошего результата.

В белорусской спортивной отрасли ценят труд всех структур и подразделений. Хорошая работа видна.

Успех налицо! Доска почета Министерства спорта пополнилась новыми именами-6

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта беларуси:
Говорим спасибо, отмечаем лучших. В обязательном порядке такие мероприятия пройдут в каждом регионе. Ведь очень важно, чтобы незамеченным никто не остался. Тренер, преподаватель, инструктор, администратор – все вносят свой вклад в наше общее дело. 

Успех налицо! Доска почета Министерства спорта пополнилась новыми именами-8

Такие фамилии как Игорь Бриштель, Георгий Гурциев, Роман Свириденко и еще 7 персон, украшают доску почета, за личный вклад в реализации государственной политики и высокие спортивные достижения. Современные флагманы являются мотивацией для всех, ведь Беларусь страна спортивная, медальная.

Подробнее в видео.

# Министерство спорта и туризма Республики Беларусь # Александр Дорохович

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