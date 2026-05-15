«Минск» сравнял счет с «Борисфеном» в матче ЧБ по баскетболу

Сегодня, 15 мая, в Могилеве в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата страны по баскетболу местный «Борисфен» принимал клуб «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую четверть выиграли хозяева – 25:19. Столичная дружина за счет активных действий в атаке перехватила инициативу. На большой перерыв команды ушли со счетом – 40:37 в пользу «Минска». В итоге подопечные Андрея Кривоноса в напряженной борьбе уступили – 77:82. «Минск» сравнял счет в серии – 2:2. Судьба путевки в финал решится в пятом матче, который состоится 18 мая в Минске.