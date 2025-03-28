Лукашенко повторно отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности

В мае 2024 года тема уже выносилась на обсуждение и глава государства ставил задачу: перевести контрольную деятельность в режим профилактики, а не наказания. Представленный проект указа Александр Лукашенко поручил доработать, чтобы документ был понятен и удобен для использования. Президент давал поручение кардинально разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы, сделав акцент на повышении эффективности. Сегодня Президенту представили доработанный проект указа. Он был подготовлен правительством. Это единый документ. Некоторые тезисы Александр Лукашенко поставил под сомнение и предложил проанализировать, как предложенные нормы будут работать на практике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мы будем усиливать, Герасимов, что ли, будет усиливать профилактику? Ходить где-то там по полям, по селам, весям и городам и предупреждать всех, что нельзя нарушать то, нельзя нарушать это. Ну, хотелось бы знать, готовясь к этому совещанию, прочитав это, подумал, везде мы так делаем. Везде мы прописываем эту профилактическую роль. По принципу, как мне предлагают, лучше предотвратить и исправить ошибки, чем наказать. Ну, конечно же. Только как? Контрольные органы должны работать на упреждение. Может быть. Если есть типичное нарушение, свойственное многим субъектам хозяйствования, нужно во взаимодействии с Министерствами и исполкомами заблаговременно доводить эту информацию до предприятия. Я характеризую проект указа, который мне внесен.

Следует исключить излишнее вмешательство в деятельность нормально работающих предприятий, помочь им не допускать нарушений. Ну вот Президенту тезис написали. Исключить вмешательство излишнее, а как это – излишнее? Это что за... Вот как у экономистов спрашивают, мы экономисты, как понимать, излишнее вмешательство. Это что за норма такая? Нормально работающих предприятий. А что нормально? Это как? С прибылью, которая зарплату вовремя платит и так дальше. Нормально работающих. Так они что, нарушения не допускают? Или мы им особый какой-то режим отдельно вводим? Хотелось бы услышать.

По итогам совещания принято решение повторно отправить документ на доработку с учетом высказанных замечаний. А ответственным ведомствам поручено внести корректировки.