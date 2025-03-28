Один и тот же орган может давать разъяснения разного характера – Герасимов про указ о контрольно-надзорной деятельности

О совершенствовании контрольно-надзорной деятельности сегодня, 28 марта, шла речь во Дворце Независимости. В фокусе внимания Президента и участников совещания – вопросы повышения эффективности работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае 2024 года тема уже выносилась на обсуждение и глава государства ставил задачу: перевести контрольную деятельность в режим профилактики, а не наказания. Представленный проект указа Александр Лукашенко поручил доработать, чтобы документ был понятен и удобен для использования. Президент давал поручение кардинально разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы, сделав акцент на повышении эффективности. Сегодня, 28 марта, Президенту представили доработанный проект указа. Он был подготовлен правительством. Это единый документ. Некоторые тезисы Александр Лукашенко поставил под сомнение и предложил проанализировать, как предложенные нормы будут работать на практике.

По поручению главы государства проект указа о контрольно-надзорной деятельности дополнительно изучен Комитетом госконтроля. У ведомства в свою очередь тоже возникли вопросы. В документе предлагается исключить излишнее вмешательство в работу предприятий, но нельзя допустить и вседозволенности. Все должно быть по закону, ориентирует глава государства. По итогам совещания принято решение повторно отправить документ на доработку с учетом высказанных замечаний. А ответственным ведомствам поручено внести корректировки. По завершении встречи председатель Комитета государственного контроля рассказал журналистам о наиболее спорных моментах, с которыми необходимо разобраться.