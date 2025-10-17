Встреча Путина и Трампа пройдет поэтапно, воля президентов есть – Песков

Представитель Кремля РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту между РФ и США будет проходить поэтапно. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, оба лидера РФ и США, Владимир Путин и Дональд Трамп выразили готовность встретиться лично, что было подтверждено в ходе их телефонного разговора.

«Все будет поэтапно, но, конечно же, воля президентов есть, она зафиксирована», – сказал он.

Состоявшийся в четверг разговор был одним из самых продолжительных в этом году. По итогам стало от Трампа стало известно, что он проведет встречу с Путиным в Будапеште.

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