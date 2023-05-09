Научат азам военподготовки и познакомят с настоящей рысью. Побывали в знаменитом патриотическом клубе

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Познакомиться с настоящей рысью можно в войсковой части 3214, а еще здесь можно изучить основы рукопашного боя и научиться обращаться с оружием, стать более сильным, смелым, ловким и уверенным в себе. Вот уже больше двух лет на базе столичной воинской части работает военно-патриотический клуб «Рысь». Он создан для ребят, которые хотят изучать военное дело и подготовить себя к службе. Посещают занятия мальчишки и девчонки от 10 до 17 лет.

Руслан Шиг, заместитель начальника отделения идеологической работы по гражданско-патриотическому воспитанию войсковой части 3214, майор:

Инициатива создания нашего клуба принадлежит министру внутренних дел и командующему внутренними войсками в первую очередь. Клуб был основан 2 октября 2021 года. Целью создания клуба было патриотическое воспитание молодежи. Другими словами – подготовить детей к тому, что они в скором времени станут полноценными гражданами и членами нашего общества.

Вадим Рогачевский:

Я учусь в клубе уже почти два года, больше всего мне нравятся физподготовка, стрельба и медицина. За это время я стал командиром отделения. Считаю, что тут я научился общаться с людьми, управлять ими, и в будущем мне это поможет. Подрастающему поколению здесь прививают чувство гордости за свою страну, знакомят с историей и подвигом белорусского народа, приучают к дисциплине и самостоятельности. Все это и формирует осознанную позицию патриота и защитника Родины.

Роман Сильванович:

Мне нравится сюда ходить, потому что здесь очень много узнаешь о себе, много получаешь эмоций, опыта, выносливости и сил. Пойду на 9 Мая возлагать цветы в память о жертвах Великой Отечественной войны. Руслан Шиг:

Попасть в ряды воспитанников достаточно просто. Для этого необходимо минимальное желание ребенка развиваться, становиться с каждым днем все лучше и лучше, работать над собой. Места свободные в принципе есть, и с 1 сентября мы наберем новых воспитанников.

Дарья Солдатенко:

Мне 15 лет, я занимаюсь тут вообще недавно, две недели где-то, больше всего мне нравится здесь атмосфера, потому что ребята все классные. Еще тут для девочек проводится фитнес, это тоже очень интересно.

Программа настолько разнообразна, что скучать подросткам не приходится. Все предметы, которые изучают девчонки и мальчишки, напрямую связаны с военной составляющей и позволяют привлечь внимание подрастающего поколения к военному мастерству.