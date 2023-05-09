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Научат азам военподготовки и познакомят с настоящей рысью. Побывали в знаменитом патриотическом клубе

09 мая 2023 11:14
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Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Познакомиться с настоящей рысью можно в войсковой части 3214, а еще здесь можно изучить основы рукопашного боя и научиться обращаться с оружием, стать более сильным, смелым, ловким и уверенным в себе.

Вот уже больше двух лет на базе столичной воинской части работает военно-патриотический клуб «Рысь». Он создан для ребят, которые хотят изучать военное дело и подготовить себя к службе. Посещают занятия мальчишки и девчонки от 10 до 17 лет.

Научат азам военподготовки и познакомят с настоящей рысью. Побывали в знаменитом патриотическом клубе-1

Руслан Шиг, заместитель начальника отделения идеологической работы по гражданско-патриотическому воспитанию войсковой части 3214, майор:
Инициатива создания нашего клуба принадлежит министру внутренних дел и командующему внутренними войсками в первую очередь. Клуб был основан 2 октября 2021 года. Целью создания клуба было патриотическое воспитание молодежи. Другими словами – подготовить детей к тому, что они в скором времени станут полноценными гражданами и членами нашего общества.

Научат азам военподготовки и познакомят с настоящей рысью. Побывали в знаменитом патриотическом клубе-4

Вадим Рогачевский:
Я учусь в клубе уже почти два года, больше всего мне нравятся физподготовка, стрельба и медицина. За это время я стал командиром отделения. Считаю, что тут я научился общаться с людьми, управлять ими, и в будущем мне это поможет.

Подрастающему поколению здесь прививают чувство гордости за свою страну, знакомят с историей и подвигом белорусского народа, приучают к дисциплине и самостоятельности. Все это и формирует осознанную позицию патриота и защитника Родины.

Научат азам военподготовки и познакомят с настоящей рысью. Побывали в знаменитом патриотическом клубе-7

Роман Сильванович:
Мне нравится сюда ходить, потому что здесь очень много узнаешь о себе, много получаешь эмоций, опыта, выносливости и сил. Пойду на 9 Мая возлагать цветы в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Руслан Шиг:
Попасть в ряды воспитанников достаточно просто. Для этого необходимо минимальное желание ребенка развиваться, становиться с каждым днем все лучше и лучше, работать над собой. Места свободные в принципе есть, и с 1 сентября мы наберем новых воспитанников.

Научат азам военподготовки и познакомят с настоящей рысью. Побывали в знаменитом патриотическом клубе-10

Дарья Солдатенко:
Мне 15 лет, я занимаюсь тут вообще недавно, две недели где-то, больше всего мне нравится здесь атмосфера, потому что ребята все классные. Еще тут для девочек проводится фитнес, это тоже очень интересно.

Научат азам военподготовки и познакомят с настоящей рысью. Побывали в знаменитом патриотическом клубе-13

Программа настолько разнообразна, что скучать подросткам не приходится. Все предметы, которые изучают девчонки и мальчишки, напрямую связаны с военной составляющей и позволяют привлечь внимание подрастающего поколения к военному мастерству.

Научат азам военподготовки и познакомят с настоящей рысью. Побывали в знаменитом патриотическом клубе-16

Руслан Шиг:
Учебная деятельность основана на программе, которая включает в себя девять месяцев обучения, как и программа обычного учебного года. Занятия включают в себя профиль предметов начальной военной подготовки, а также цикл предметов «Я и мое Отечество», где ребята более углубленно изучают историю родного края, Республики Беларусь. 9 Мая планируем поучаствовать в ряде акций. В основу лягут посещение историко-культурных памятников, которые символизируют нашу Победу.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Эрика Лаврецкая # Руслан Шиг # Фотофакт

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