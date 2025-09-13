Минск в цифрах: больше женщин, чем мужчин, и каждый третий – с высшим образованием

Вне всяких сомнений, обновленный историко-культурный комплекс «Лошицкий» пополнит список столичных достопримечательностей и станет излюбленным местом отдыха минчан и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вне всяких сомнений, обновленный историко-культурный комплекс «Лошицкий» пополнит список столичных достопримечательностей и станет излюбленным местом отдыха минчан и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А мы в день рождения столицы нарисуем собирательный портрет 2-миллионного города. Если быть точным, в Минске проживает 1 миллион и почти 997 тысяч человек, или каждый пятый житель страны – около 22 %. Самый густонаселенный район – Фрунзенский: здесь проживает более 450 тысяч человек – это почти как население Гомеля, а самый маленький район Партизанский – 92 тысячи человек. Это больше, чем в Полоцке, но меньше, чем в Лиде.
При этом в столице заметно больше женщин, чем мужчин: на сотню представителей сильного пола в Минске приходится 121 представительница прекрасного. И хотя в детском возрасте соотношений в пользу мальчиков – на каждую тысячу приходится 956 девочек, в пенсионном уверенно лидируют дамы: на каждого мужчину в почтенном возрасте приходится по две его ровесницы.
Более 11,5 тысячи пар в год в столице создают семью. Для большинства, без малого 8 тысяч женихов и почти такого же количества невест, в прошлом году это был первый брак. При этом в 2024-м в столице родилось более 10 тысяч малышей.
При этом «квартирный вопрос» минчан точно не испортил. На каждого горожанина в среднем приходится почти 25 квадратных метров жилой площади. Подавляющее большинство семей живут в многоквартирных домах, чуть более 2 % – в частных или таунхаусах и около 1,5 % – в общежитиях. Средняя площадь квартиры в Минске – 57 квадратов. При этом чаще всего минчане живут в двухкомнатных квартирах – более 40 % семей. Вторую строчку в равных пропорциях делят трех- и однокомнатные.
Минск – крупнейший образовательный центр страны. В столице работает 24 университета, 50 колледжей, два десятка профессионально-технических училищ, 269 школ и гимназий, а также без малого полтысячи детских садов.
Более трети взрослых минчан имеют высшее образование, каждый пятый – среднее специальное, 16 % – профессионально-техническое. Концентрация трудовых ресурсов, разумеется, задает экономические тренды. На Минск приходится около 34 % ВВП по итогам первого полугодия, и это почти на 2 % больше, чем еще год назад. Такая же доля столицы во внешнеторговом обороте страны.