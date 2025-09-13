Минск в цифрах: больше женщин, чем мужчин, и каждый третий – с высшим образованием

А мы в день рождения столицы нарисуем собирательный портрет 2-миллионного города. Если быть точным, в Минске проживает 1 миллион и почти 997 тысяч человек, или каждый пятый житель страны – около 22 %. Самый густонаселенный район – Фрунзенский: здесь проживает более 450 тысяч человек – это почти как население Гомеля, а самый маленький район Партизанский – 92 тысячи человек. Это больше, чем в Полоцке, но меньше, чем в Лиде.

При этом в столице заметно больше женщин, чем мужчин: на сотню представителей сильного пола в Минске приходится 121 представительница прекрасного. И хотя в детском возрасте соотношений в пользу мальчиков – на каждую тысячу приходится 956 девочек, в пенсионном уверенно лидируют дамы: на каждого мужчину в почтенном возрасте приходится по две его ровесницы.

Более 11,5 тысячи пар в год в столице создают семью. Для большинства, без малого 8 тысяч женихов и почти такого же количества невест, в прошлом году это был первый брак. При этом в 2024-м в столице родилось более 10 тысяч малышей.