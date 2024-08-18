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Двое россиян госпитализированы после ДТП в Минской области

18 августа 2024 13:43
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Российский автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в ДТП в Дзержинском районе. ЧП произошло около 6 утра. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и протаранило несколько деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое россиян госпитализированы после ДТП в Минской области-2

В момент инцидента в салоне находились 48 человек, включая водителей. 9 пассажиров получили различные травмы. Прибывшие к месту аварии медики госпитализировали троих пострадавших, из них двое граждан России. Российские консулы находятся во взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси, представителями системы здравоохранения и готовы оказать пострадавшим помощь.

# ДТП

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