Двое россиян госпитализированы после ДТП в Минской области

Российский автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в ДТП в Дзержинском районе. ЧП произошло около 6 утра. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и протаранило несколько деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В момент инцидента в салоне находились 48 человек, включая водителей. 9 пассажиров получили различные травмы. Прибывшие к месту аварии медики госпитализировали троих пострадавших, из них двое граждан России. Российские консулы находятся во взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси, представителями системы здравоохранения и готовы оказать пострадавшим помощь.