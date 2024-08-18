Двое россиян госпитализированы после ДТП в Минской области

Российский автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в ДТП в Дзержинском районе. ЧП произошло около 6 утра. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, транспортное средство съехало в кювет и протаранило несколько деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.