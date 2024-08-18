Год качества, уборочная и вопросы Союзного государства. Пообщались с Александром Багелем

В гостях программы «Сенат» член Совета Республики, директор открытого акционерного общества «Рассвет им. Орловского» Александр Багель. Никита Рачиловский, СТВ:

Совсем недавно ваше хозяйство «Рассвет имени Орловского» отметило 80-летие. Расскажите, пожалуйста, подробнее про ваше предприятие и планы на перспективу.

80 лет легендарному «Рассвету» Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Вы знаете, 80 лет назад, во время войны, но будучи раненым, пришел наш первый председатель Орловский, собрал коллектив. Это была разбитая, только что освобожденная деревня. Поэтому вот тогда он сказал: «Вместе с вами сделаем так, что вы будете жить хорошо, будете лучше и лучше жить с каждым годом, но для этого надо работать». Заложен им фундамент с тех времен. Он 22 года был руководителем первым. Вот заложены те основы, отношение к труду, к работе – вот они, собственно говоря, передаются из поколения в поколение. На этом воспитывалось не одно поколение рассветовцев. И они передают друг другу свои вот эти навыки стремления работать. Но рассветовцы любят и жить хорошо, для этого нужно хорошо и работать. Поэтому «Рассвет» развивается.

Мы строим жилье для наших молодых специалистов, для нуждающихся. Развиваем производство. Современную ферму буквально недавно построили, сейчас мы ее расширяем. Через несколько дней будем вводить дополнительные мощности. Завод по переработке маслосемян рапса ввели в прошлом году. В конце прошлого года – в начале этого мы переоборудовали теплицу на круглогодичное использование и выращивание наших овощей в теплице. Сад переводим на интенсивное выращивание, то есть шпалеры, полив современные. Мы уменьшим, может быть, площадь этого сада, но эффективность от этого будет гораздо выше. То есть «Рассвет» не стоит на месте. Но самая главная цель – это люди. Чтобы люди жили хорошо, надо производить достаточно много и качественную продукцию.

Что волнует белорусов? Никита Рачиловский:

Чем способствует вам работа на земле, непосредственно постоянный контакт с людьми в осуществлении полномочий члена Совета Республики? Александр Багель:

Быть членом Совета Республики, как я сейчас понимаю, это постоянный контакт с людьми. У нас достаточно большой коллектив, 900 человек. Кроме коллектива, я еще выдвинут от четырех соседних районов. Поэтому я на встречи с ними езжу, общаюсь с людьми. Самое главное – это черпать. Те силы, энергию, опыт и знания. Люди очень серьезно могут повлиять на развитие даже нашего предприятия. Простые работники. Поэтому самое главное, наверное, для своей работы черпают общение с людьми.

Никита Рачиловский:

В принципе, вам удобно совмещать сенаторскую работу и выполнение основных профессиональных обязательств? Александр Багель:

Вы знаете, сенаторская работа тоже требует определенных усилий и времени, но если за спиной здоровый коллектив, то это не в тягость. Вы знаете, я очень много почерпнул из того, что вот какое-то время уже работаю в сенате, но я спокоен, когда уезжаю из хозяйства, я спокоен, что тут все будет хорошо. Специалисты и команда подобраны таким образом, что сбоев быть не должно. Никита Рачиловский:

А не могли бы вы рассказать, как прошли ваши первые личные приемы граждан в статусе сенатора? Вопросы агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства или куда шире? Александр Багель:

Знаете, я уже провел ряд встреч с людьми, но как раз по сельскому хозяйству и не было ни одного вопроса. Все вопросы связаны либо с дорогами, либо техническое обслуживание автомобилей люди просили в одном из районов, чтобы как-то усовершенствовать. Но есть и такие хозяйственные споры, соседские споры, житейские дела, которые больше должны решаться на уровне местных властей.

Как сегодня развивается хозяйство «Рассвет»? Никита Рачиловский:

Ваше предприятие всегда славилось востребованной и высококачественной продукцией. Расскажите, пожалуйста, в Год качества над чем работает ваш коллектив для повышения ее конкурентоспособности? Александр Багель:

Запросы у людей повышаются. Естественно, если мы раньше могли мешок картошки просто на базар или в магазин принести и выбирать, сейчас уже нет. Надо уже расфасовать, вплоть до того, что и вымыть. Ну, какая работа? Я вам скажу, вот у нас основная продукция растениеводства и молоко, мясо в животноводстве. Ну, сады там, прочее, но это растениеводство все. Так вот, я вам хочу сказать, что, если не сделать качественную продукцию, уже сейчас ее продать очень сложно. А если и продается она, то по низким ценам. Поэтому основные усилия, и коллектив, и подразделения, направлены на то, чтобы качественно вырастить, по технологии все нужно сделать, тогда будет качественная продукция. И качественно сохранить, потому что у нас около 13 тысяч тонн хранилища, емкости. Там мы храним и картофель, и борщевой набор: капуста, лук, морковка. Поэтому в этом направлении работает весь коллектив, начиная от посевов и заканчивая торговлей. У нас своя фирменная торговля есть, поэтому мы изучаем спросы людей, как товар представить, что они хотят, в каком виде. Это что касается вот растениеводства. А что касается животноводства, то мы сдаем на перерабатывающую промышленность свою продукцию, поэтому наша цель – высшим качеством экстра, молоко идет только экстра сто процентов. Мы сдаем 80 тонн молока. И каждый день это уход за животными, мы следим за болезнями, за чистотой. Это тоже кропотливый труд. Ну и по мясу тоже. Мы должны вырастить кондиционный скот, чтобы сдать и получить максимальную отдачу. Никита Рачиловский:

На XI Форуме регионов Беларуси и России работала отдельная секция, посвященная вопросам агропромышленного комплекса. Вы были одним из модераторов данной секции. Расскажите, пожалуйста, о чем шла речь и о чем договорились с российскими коллегами.