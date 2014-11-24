Наталья Водянова рассказала, почему ее мама торгует пирожками в Нижнем Новгороде

Новости России. Новость о том, что мама российской топ-модели из-за тяжелого материального положения вынуждена торговать пирожками, подхватили и растиражировали сотни СМИ. Писали, что Лариса Кусакина сводит концы с концами и чуть ли не побирается.

На некоторых интернет-порталах даже появилась комментарии Ларисы Кусакиной, где она подтверждала: жить действительно не на что.

Наталью Водянову сложившаяся ситуация повергла в шок. На своей странице в социальной сети топ-модель во всеуслышание заявила: ни ее семья, ни ее мама ни в чем не нуждаются, а кулинария – любимое занятие мамы.

Наталья Водянова (на странице в социальной сети. Орфография и пунктуация сохранены):

За выходные я получила множество вопросов от СМИ о том, знаю ли я, что моя мама торгует домашними пирожками. Для интересующихся напоминаю об интервью журналу Hello, где я месяц назад уже «прорекламировала» мамины пирожки с картошкой, капустой и творогом. История с пирожками началась, когда несколько месяцев назад мне позвонила мама и рассказала о своем новом хобби. Она очень переживала, что я буду ее ругать за то, что если об этом узнают журналисты, то могут не так понять. Я маму успокоила, что полностью ее поддерживаю и даже горжусь, что она не сидит, сложа руки. Для меня к тому же это был очень положительный знак. Уже два года моя сестра Оксана посещает центр поддержки семьи, открытый Фондом «Обнаженные сердца» в Нижнем. То, что у моей мамы появилось свободное время, силы, новая энергия и желание работать я интерпретировала как следствие ее новообретенного материнского счастья: старшая дочь подарила ей нового внука, младшая дочь поступила в престижный университет в Вашингтоне и наконец-то средняя дочь тоже определена. Если раньше, когда мы созванивались с мамой, она часто жаловалась на то, что Оксане плохо, ей одиноко, у нее депрессия, то с момента, когда Оксана стала посещать наш центр, я мамино счастье чувствую через телефонную трубку. Она рассказывает, что Оксана сейчас гораздо спокойнее, счастливее, у нее есть друзья, общение и даже появился бойфренд. Моя мама еще молодая, слава богу, здоровая женщина и я счастлива, что у нее наконец-то есть шанс вести нормальную жизнь. Моей маме очень важно чувствовать востребованной, так как всю жизнь, в ней нуждались сначала все мы, а Оксана нуждается и по сей день, а теперь, я уверена, нуждаются ее клиенты, потому что моя мама прекрасно готовит. Очень было бы обидно, если бы из-за повышенного внимания СМИ, ей пришлось бы отказаться от этого маленького удовольствия.

У Оксаны, младшей сестры Натальи Водяновой, аутизм.

Наталья не раз признавалась, что благодаря сестре, умеет ценить жизнь и помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Беда в собственной семье вдохновила топ-модель на создание благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

Напомним, Наталья Водянова была послом Паралимпийских Игр в Сочи. А в преддверие этого спортивного события представила мотивационное видео в поддержку людей с ограниченными возможностями. Девушка бежит по пустому ангару. Вместо правой ноги – бионический протез.

Кадры из видео «Neverstop» («Никогда не останавливайся») многим показались шокирующими. Однако, по словам создателей ролика, Наталья в очередной раз хотела обратить внимание общественности к людям с ограниченными возможностями. Ведь они на самом деле заслужили это внимание. В ролике Наталья задает себе вопрос: «Что если бы жизнь послала такое испытание, что двигаться вперед стало сложно? Хватило бы у меня сил, чтобы продолжать жить?» (смотрите видео).