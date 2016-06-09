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Наталья Кочанова: жалоб и обращений от абитуриентов и родителей в Госкомиссию пока не поступало

09 июня 2016 15:30
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Новости Беларуси. При проведении централизованного тестирования нет места коррупции. Об этом сегодня шла речь в Комитете госконтроля.

Здесь состоялось первое заседание Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. Ее основная задача проследить за тем, чтобы всем абитуриентам были предоставлены равные возможности при поступлении в ВУЗы и ССУЗы.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Всякий раз какие-то вопросы возникают. Есть обращения к нам в комиссию – для этого создана рабочая группа, которая оперативно решает жалобы или предложения, которые поступают от наших граждан, от абитуриентов, от их родителей. В этом году те замечания, те пожелания, те предложения, которые были высказаны, уже найдут свое отражение в измененных правилах приема в высшие учебные заведения и вообще в учебные заведения нашей страны.
На сегодняшний день, жалоб и обращений в Государственную комиссию пока не поступало.      

Отмечу, регистрация на централизованное тестирование уже завершилась. Его планируют  сдавать более ста тысяч абитуриентов. Основной этап испытаний пройдет с 13-ого по 27-е июня. Резервный день для сдачи тестов — 5-е июля. 

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:
Централизованное тестирование не стоит на месте. В этом году усилен блок, который касается уже конкретных решений каких-то задач. Делаем крен на то, чтобы абитуриент проявил свою эрудицию, а не просто вот такие знания, которые он запомнил. Блок «В» и «С», где надо сделать анализ - он усилен.  

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Михаил Журавков # Наталья Кочанова

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