Наталья Кочанова: жалоб и обращений от абитуриентов и родителей в Госкомиссию пока не поступало

Новости Беларуси. При проведении централизованного тестирования нет места коррупции. Об этом сегодня шла речь в Комитете госконтроля.

Здесь состоялось первое заседание Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. Ее основная задача проследить за тем, чтобы всем абитуриентам были предоставлены равные возможности при поступлении в ВУЗы и ССУЗы.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Всякий раз какие-то вопросы возникают. Есть обращения к нам в комиссию – для этого создана рабочая группа, которая оперативно решает жалобы или предложения, которые поступают от наших граждан, от абитуриентов, от их родителей. В этом году те замечания, те пожелания, те предложения, которые были высказаны, уже найдут свое отражение в измененных правилах приема в высшие учебные заведения и вообще в учебные заведения нашей страны.

На сегодняшний день, жалоб и обращений в Государственную комиссию пока не поступало.

Отмечу, регистрация на централизованное тестирование уже завершилась. Его планируют сдавать более ста тысяч абитуриентов. Основной этап испытаний пройдет с 13-ого по 27-е июня. Резервный день для сдачи тестов — 5-е июля.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Централизованное тестирование не стоит на месте. В этом году усилен блок, который касается уже конкретных решений каких-то задач. Делаем крен на то, чтобы абитуриент проявил свою эрудицию, а не просто вот такие знания, которые он запомнил. Блок «В» и «С», где надо сделать анализ - он усилен.