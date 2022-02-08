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В Витебской области первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 60% жителей. Что говорит главный санитарный врач?

08 февраля 2022 15:44
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Новости Беларуси. Витебская область лидирует среди регионов по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.  

В Витебской области первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 60% жителей. Что говорит главный санитарный врач? -1

На сегодня первый компонент от COVID-19 получили более 60 % жителей северного региона. Это минимальный порог для приобретения коллективного иммунитета. Сейчас активно идет и вакцинация школьников по всей стране. Главный санитарный врач напомнил, что вакцинация по-прежнему остается надежным щитом от коронавирусной инфекции.  

В Витебской области первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 60% жителей. Что говорит главный санитарный врач? -4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:  
Желательно было бы не только достигнуть 60-процентного уровня, как это предусмотрено национальным планом по вакцинации против коронавирусной инфекции, а и довести этот процент максимально по возможности больше, 70 %, а может быть и выше. В зависимости от вакцины (наименования и рекомендаций производителя) мы надеемся, что в скором будущем не только дети 12-17 лет будут прививаться, но и старше трех.  

В Витебской области продолжается переоснащение службы скорой медицинской помощи. Уже к 1 июля к городской станции присоединят районные отделения. Единая автоматизированная система управления поможет проанализировать нужды пациентов. А также удаленно отслеживать реальную оперативную ситуацию. Все это повысит качество оказания скорой и неотложной медицинской помощи в регионах.  

# Вакцинация # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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