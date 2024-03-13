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С XV века Копысь славился печными изразцами. Показываем, как сейчас развивается гончарное дело

13 марта 2024 12:36
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В плену огня! Завершаем турне в гостях у гончаров. С XV века Копысь славился печными изразцами. Местные мастера знали секреты глазури. Украшали глянцевым кафелем Покровский собор в Измайлово, царские палаты в Кремле и Коломенском, рассказали в программе «Путевка BY».

С XV века Копысь славился печными изразцами. Показываем, как сейчас развивается гончарное дело-1

Расцвет пришелся на начало ХХ века. Тогда здесь было около 20 заводов. На работу приходили семьями. Изготавливали кирпич, детали для облицовки печей, посуду, статуэтки. Традиции берегут по сей день. В центре народного творчества и ремесел проводят экскурсии, показывают старинные изразцы с растительными и геральдическими узорами, устраивают мастер-классы и удивляют сувенирной продукцией.

С XV века Копысь славился печными изразцами. Показываем, как сейчас развивается гончарное дело-4

Копысская посуда покорит даже гурманов. И хоть гончары здесь виртуозно владеют разными техниками, для стола и быта используют молочение. После гончарного круга горшочки сушат 2-3 недели, обжигают и купают в сладком молоке. После второго обжига изделие становится как булочка с корицей. Натирается пчелиным воском с льняным маслом. Экологически чистый продукт. А еще здесь наловчились отливать изделия в гипсе, что позволяет создавать красоту в больших масштабах. И, несмотря на то, что вещицы легкие как пушинки, качество и практичность – на совесть.

Отряд Заслонова пустил под откос десятки вражеских эшелонов. Рассказываем о жизни и подвигах Героя СССР – подробности здесь.

С XV века Копысь славился печными изразцами. Показываем, как сейчас развивается гончарное дело-7

Анастасия Корбан, директор Центра народного творчества и ремесел г.п. Копысь Оршанского района:
Начиная от простой бутылочки, заканчивая сапожком сказочным. Копилочки, модная сумочка, это заварник.

Елена Суховарова – главная фея и идейный вдохновитель мастерской. 25 лет отдала керамическому заводу, а с 2011-го стала творить в центре ремесел, возродила старинную технологию и взрастила немало специалистов. Ее вазы, словно из дворцовых покоев. Лепная сказка!

Подробности в видео.

# История # общество # Анастасия Макеева

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