С XV века Копысь славился печными изразцами. Показываем, как сейчас развивается гончарное дело

В плену огня! Завершаем турне в гостях у гончаров. С XV века Копысь славился печными изразцами. Местные мастера знали секреты глазури. Украшали глянцевым кафелем Покровский собор в Измайлово, царские палаты в Кремле и Коломенском, рассказали в программе «Путевка BY».

Расцвет пришелся на начало ХХ века. Тогда здесь было около 20 заводов. На работу приходили семьями. Изготавливали кирпич, детали для облицовки печей, посуду, статуэтки. Традиции берегут по сей день. В центре народного творчества и ремесел проводят экскурсии, показывают старинные изразцы с растительными и геральдическими узорами, устраивают мастер-классы и удивляют сувенирной продукцией.

Копысская посуда покорит даже гурманов. И хоть гончары здесь виртуозно владеют разными техниками, для стола и быта используют молочение. После гончарного круга горшочки сушат 2-3 недели, обжигают и купают в сладком молоке. После второго обжига изделие становится как булочка с корицей. Натирается пчелиным воском с льняным маслом. Экологически чистый продукт. А еще здесь наловчились отливать изделия в гипсе, что позволяет создавать красоту в больших масштабах. И, несмотря на то, что вещицы легкие как пушинки, качество и практичность – на совесть. Отряд Заслонова пустил под откос десятки вражеских эшелонов. Рассказываем о жизни и подвигах Героя СССР – подробности здесь.