Отряд Заслонова пустил под откос десятки вражеских эшелонов. Рассказываем о жизни и подвигах Героя СССР

Весна на старте! Самое время расцветать и наполняться. В этом нам поможет новое путешествие по Орше. Культурная, промышленная, религиозная. Здесь каждый найдет свой ориентир. А мы к 80-летию освобождения дарим билет в Военно-исторический музей имени Героя Советского Союза Константина Сергеевича Заслонова. Здесь вам расскажут про Оршу довоенную, первые бои, партизанское движение, операцию «Багратион», восстановление города из руин, рассказали в программе «Путевка BY».

Легендарный комбриг, подвигу которого жить в веках. Костя Заслонов родился на озере Селигер в Тверской губернии. С детства хорошо рисовал и передал этот дар внуку Роману – известному художнику. С пяти лет работал пастухом, но безумно хотел учиться. Отец был против. Сам вырос без образования. Купили лошадь, надо работать на земле. И все же мальчик идет в школу первой ступени, а затем обучается сапожному мастерству. Предполагают, что в поездках за сырьем для обуви Костя и влюбился в мощные эшелоны. По тайным подземным тропам можно было проехать на тройке лошадей! Чем еще необычен замок в Смолянах – подробности здесь.

Вероника Юрьева, заведующая Военно-историческим музеем имени Героя Советского Союза К.С. Заслонова:

У нас представлен и С-20. Любовь встречается с первого взгляда. Мелькает мысль в голове: кто-то водит эти машины, и я смогу. Костя уезжает в город Великие Луки. Поступает в профтехшколу и начинает свое обучение на машиниста.

По распределению молодой специалист попадет в Витебск. В первый день с друзьями идет в столовую, где талоны на обеды выдает прекрасная Раиса. Девушка мечты ответила взаимностью лишь через год. Сыграли свадьбу, родили двух дочерей Музу и Изу. Семья колесит по Советскому Союзу и Дальнему Востоку. В Оршу уже инженер с большой буквы попадает в 1939-м и становится начальником паровозного депо. Супруга уговаривает взять отпуск и вместе с детьми уезжает к своему брату в Ленинград. Через неделю должен был присоединиться и Константин.

Но началась страшная война. Он получает приказ об эвакуации оборудования из депо и 13 июля покидает Оршу. По прибытию в Москву как железнодорожник он получает бронь и разрешение не воевать. Но истинный патриот с этим не согласен. Вероника Юрьева:

Он поднимает все свои связи, пишет письмо в Народный комиссариат путей сообщения с просьбой о создании отряда. Он хочет вернуться в город и здесь, в тылу врага, устраивает диверсии. Ему разрешается собрать отряд. Их 30 человек, они проходят ускоренный курс, их обучают работать с топографическими картами, советским и трофейным оружием. К ним присоединяются еще 10 человек, но ядро этого отряда – это оршанские железнодорожники, путь из Москвы до Орши отряд преодолевает пешком за 1,5 месяца. До города доходят шесть человек. Кто-то погибает от стычек с гитлеровцами, люди получали обморожения, кто-то испугался и решил вернуться в Москву.