По тайным подземным тропам можно было проехать на тройке лошадей! Чем ещё необычен замок в Смолянах?

Любители заброшек оценят агрогородок Смоляны. Полагают, что название местечка пошло от того, что в старину здесь были смолокурни. И потому, что поселок находился на границе Полоцкого и Смоленского воеводства. Впервые о Смолянах упоминается в XV веке, тогда оно было владением князей Бельских. Затем хозяйничали Курбские, Острожские, Сангушки, рассказали в программе «Путевка BY».

В начале XVII века по приказу князя Семена Сангушко-Ковельского на берегу реки Дерновки возвели величественный замок, который вошел в историю как «Белый Ковель». Башни с бойницами, мощные стены. Неприступная крепость не только обороняла от врагов, но и была невероятно красивой.