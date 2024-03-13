По тайным подземным тропам можно было проехать на тройке лошадей! Чем ещё необычен замок в Смолянах?

Любители заброшек оценят агрогородок Смоляны. Полагают, что название местечка пошло от того, что в старину здесь были смолокурни. И потому, что поселок находился на границе Полоцкого и Смоленского воеводства. Впервые о Смолянах упоминается в XV веке, тогда оно было владением князей Бельских. Затем хозяйничали Курбские, Острожские, Сангушки, рассказали в программе «Путевка BY».
В начале XVII века по приказу князя Семена Сангушко-Ковельского на берегу реки Дерновки возвели величественный замок, который вошел в историю как «Белый Ковель». Башни с бойницами, мощные стены. Неприступная крепость не только обороняла от врагов, но и была невероятно красивой.
Виктор Межевич, краевед, экскурсовод:
Тут былі і каміны, і кафля. Першапачаткова замак быў абнесены штучным ровам, які запаўняўся вадой. Тут ляжаў мосцік, які дазваляў гасцям прайсці да яго.
Отряд Заслонова пустил под откос десятки вражеских эшелонов. Рассказываем о жизни и подвигах Героя СССР – подробности здесь.
Рассказывают старожилы и про подземные ходы. Якобы широкие тоннели связывали замок с Кутеинским монастырем в Орше, Спасским храмом и Доминиканским костелом в Смолянах. Да что там, королева Бона могла легко проехать на тройке лошадей. Почти метро. И хоть жемчужина виленского барокко опустела, в окнах гуляет ветер и прописались птицы, костел Святой Девы Марии не потерял своего величия и вызывает мандраж. В камне его возвели во второй половине XVIII века монахи-доминиканцы при своем монастыре.
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