Отличный подарок к 23 февраля. В «Марко» показали коллекцию мужской обуви

Станислав Яркин, режиссер:

Доброе утро! Меня зовут Стас, я режиссер. Как я уже заметил, в магазине «Марко» новая весенняя коллекция, сейчас посмотрим модели.

В повседневной жизни я предпочитаю стиль кэжуал, такие ботинки отлично подходят в этот формат. Мне нравятся эти челси, классный цвет, натуральная кожа, удобные резинки. А еще есть здесь модели с перфорацией – выглядят очень стильно. Обратите внимание на подошвы ботинок: они клеевого и строчечно-литьевого метода крепления, а значит, они очень прочные. Рекомендую.

А еще здесь есть очень экстравагантные модели. Посмотрите, какая красота. Наверное, какому-то ковбою подойдут. К сожалению, у меня нет лошади.

Мне нравятся берцы, очень классная штука, они всегда прочные, надежные. Этой весной должны быть в гардеробе каждого настоящего мужчины. Язык в этой модели представлен в виде глухого клапана, который защищает от попадания грязи и пыли, а также от контакта с тугим шнурком. Сверху на языке предусмотрена молния, которая обеспечивает быстрое затягивание ботинок.

Спортивная обувь уже давно трансформировалась в удобные ботинки, это хайтопы, они сейчас в тренде. Настроение моделям придают комбинации натуральных кож, различных по фактуре. Практичны уникальные рельефные подошвы из высоко прочного материала ТЭП.

В «Марко» различные вариации кед. Их всех объединяет одно – натуральная кожа.

А еще мне нравится модель на кедовой подошве, очень удобная. Весной будет самое то.

И есть интересная модель без шнурков на резиночках.

А вот классическая линейка – туфли для элегантных мужчин. На любой цвет и вкус. Есть на шнуровке и на резинке.

Я не спортсмен, но люблю легкую и комфортную обувь, здесь текстильный «дышащий» верх и инновационная подошва ЭВА. Мне очень нравится.