Наталья Кочанова: «Призывать людей на площади – это абсолютно не те подходы, которые должны быть в нашей стране»

Новости Беларуси. Обеспокоенных матерей поддержала Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула необходимость сохранить стабильность и спокойствие электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетные родители: своих детей они отправили за границу, а наши должны участвовать в этих безобразиях

Своим мнением спикер верхней палаты парламента поделилась прямо на избирательном участке, где в связи с плотным рабочим графиком проголосовала досрочно.

В разговоре с журналистами Наталья Кочанова отметила, что задача каждого взрослого – уберечь молодежь от провокаций и необдуманных действий. С особенной осторожностью отнестись стоит к интернет-вбросам.