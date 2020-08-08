Наталья Кочанова: «Призывать людей на площади – это абсолютно не те подходы, которые должны быть в нашей стране»

Новости Беларуси. Обеспокоенных матерей поддержала Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики подчеркнула необходимость сохранить стабильность и спокойствие электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многодетные родители: своих детей они отправили за границу, а наши должны участвовать в этих безобразиях
Своим мнением спикер верхней палаты парламента поделилась прямо на избирательном участке, где в связи с плотным рабочим графиком проголосовала досрочно.
В разговоре с журналистами Наталья Кочанова отметила, что задача каждого взрослого – уберечь молодежь от провокаций и необдуманных действий. С особенной осторожностью отнестись стоит к интернет-вбросам.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
К сожалению, сейчас пытаются дестабилизировать обстановку в нашей стране, призывая вот на Telegram-каналах. Сегодня нельзя этого делать, потому что призывать людей на площади – это абсолютно не те подходы, которые должны быть в нашей стране. Мы многое пережили, нам много пришлось пережить и возвращаться к тому, чтобы страдали наши люди, нельзя. Особенно когда это направлено на нашу молодежь. Я сама мать, бабушка, и я крайне негативно к этому отношусь.
И еще раз обращаюсь к нашим людям: не надо делать того, что не надо. Никогда ни в отношении кого не было никакой агрессии, и сегодня мы должны принимать абсолютно правильные решения. Плохо, когда страдают люди, плохо, когда по незнанию (еще раз повторюсь) попадает молодежь в те сети, из которых потом выбраться очень непросто.