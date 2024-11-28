Наталья Кочанова поздравила коллектив «Галантэi» со 100-летним юбилеем
Задачи по замещению импортной кожи, поставленные Президентом Беларуси, успешно решают отечественные производители. Один из лидеров отрасли, известный в стране и за рубежом бренд «Галантэя», увеличил долю белорусского сырья в производстве до 74 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это еще один пример импортозамещения. Свое ведь всегда ближе.
28 ноября об успехах компании говорили на торжественной встрече в честь 100-летнего юбилея. Со знаковой датой коллектив «Галантэi» поздравила председатель Совета Республики. За эти годы предприятие прошло серьезные этапы своего становления и достигло значительных результатов, отметила Наталья Кочанова. Важно, что при высоком качестве продукция остается доступной в цене. Спикер пожелала коллективу новых идей и дальнейшего роста, адресовав особые слова признательности и благодарности ветеранам, которые стояли у истоков основания компании. В торжественной обстановке были вручены почетные грамоты работникам, которые трудятся на производстве более 50 лет.
Ирина Гарунович, пошивщица ОАО «Галантэя»:
Я даже не ожидала, что меня наградят такой почетной грамотой. Мне это очень приятно. Я тружусь на предприятии 52 года. У меня одна запись в трудовой книге. И неправда, что говорят, что надо поменять работу. Я душой проросла к этому предприятию, и все. Мне кажется, лучшей работы я бы себе нигде не нашла.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Здесь работает дружный коллектив. Традиции передаются из поколения в поколение. Здесь много семей, прям семейные династии, которые работают на этом предприятии. И очень приятно, что здесь всегда чествуют ветеранов труда. Конкуренция сейчас серьезная на всех рынках. И завоевать своего потребителя, покупателя, конечно, очень важно. Но здесь хорошее качество и цена – это то, что отличает продукцию, которая выпускается на предприятии «Галантэя». Достаточно большая сеть магазинов фирменных, которые открыты по всей стране. И, конечно, наши люди знают хорошо продукцию этого предприятия, ровно так, как знают далеко за ее пределами.
100 лет плодотворной работы на укрепление экономического потенциала не только Минска, но и всей страны. Сегодня на предприятии трудятся порядка 730 человек, выпускается более 700 наименований продукции. Изделия известны, пожалуй, всем белорусским модницам и пользуются большим спросом за рубежом.