Наталья Кочанова поздравила коллектив «Галантэi» со 100-летним юбилеем

Задачи по замещению импортной кожи, поставленные Президентом Беларуси, успешно решают отечественные производители. Один из лидеров отрасли, известный в стране и за рубежом бренд «Галантэя», увеличил долю белорусского сырья в производстве до 74 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это еще один пример импортозамещения. Свое ведь всегда ближе. 28 ноября об успехах компании говорили на торжественной встрече в честь 100-летнего юбилея. Со знаковой датой коллектив «Галантэi» поздравила председатель Совета Республики. За эти годы предприятие прошло серьезные этапы своего становления и достигло значительных результатов, отметила Наталья Кочанова. Важно, что при высоком качестве продукция остается доступной в цене. Спикер пожелала коллективу новых идей и дальнейшего роста, адресовав особые слова признательности и благодарности ветеранам, которые стояли у истоков основания компании. В торжественной обстановке были вручены почетные грамоты работникам, которые трудятся на производстве более 50 лет.

Ирина Гарунович, пошивщица ОАО «Галантэя»:

Я даже не ожидала, что меня наградят такой почетной грамотой. Мне это очень приятно. Я тружусь на предприятии 52 года. У меня одна запись в трудовой книге. И неправда, что говорят, что надо поменять работу. Я душой проросла к этому предприятию, и все. Мне кажется, лучшей работы я бы себе нигде не нашла.