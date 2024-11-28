Я бы стал помощником Президента. Белорус из Полесья вспомнил встречу с Лукашенко в конце 90-х

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель: Кадры из прошлого. Деревня Хлупин, большая вода, большие проблемы, и люди, привыкшие с этими проблемами справляться самостоятельно. Если для полешуков потоп – дело обыденное, то в начале 90-х визит первого лица государства, да еще и в такое непростое время для них, ситуация абсолютно нестандартная, но ставшая переломным моментом для целого региона. Спустя годы кажется, что все всегда именно так и было. И люди на болоте с характером ладят со своим и знают, что на него всегда можно положиться.

О встрече с Президентом

Михаил Пашук, житель деревни Хлупин:

Прыперлі дошак, помню, воды... Мне машину угрузили, чтобы подмоститься к соседу. И он, короче, к соседу в хату заходит. Это точно. Там хата ниже, я не знаю, как они подмостили.

«Я хотел быть ближе к Президенту»

Через Припять собрал нас в кучку там, за рекой, возле дубов, так аккуратно. А людей было, откуда они взялись, лодками понаезжали. Из Турова, кругом из Житковичей. Там не давали расходиться так, сели все аккуратно. Я хотел быть ближе к Президенту, а меня цап. Каждый хочет поглядеть на него. Люди бежали в кучу.

Полешуки, разрешено рыбу ловить. Поймай, но не нахальничай, не сетками. Все разрешено. Лови, сей. Что ты скажешь? Чем ты недовольный? Если ты трутнем был, то трутнем и останешься, нигде не хочешь работать. Таких багата, а то не только по деревням и в городах же. Короче, мне 78 лет. Живи и не хочу, чуть шевелись. Земли вот так. Нікому нічога не трэба.