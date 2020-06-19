Александр Лукашенко: уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии

Тема иностранных кредитов. Некоторые готовы нам оказать поддержку, но в придачу навязывают еще и свои условия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Было заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии.

Слушайте, я не хочу, чтобы не дай бог повторилась ситуация в Беларуси как в Италии. Я этого не хочу, у нас своя страна, своя ситуация. И дай бог, чтобы мы дальше закончили с этим коронавирусом как сейчас.