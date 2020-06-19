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Александр Лукашенко: уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии

19 июня 2020 17:55
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Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема иностранных кредитов. Некоторые готовы нам оказать поддержку, но в придачу навязывают еще и свои условия.

Александр Лукашенко: уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Было заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии.

Слушайте, я не хочу, чтобы не дай бог повторилась ситуация в Беларуси как в Италии. Я этого не хочу, у нас своя страна, своя ситуация. И дай бог, чтобы мы дальше закончили с этим коронавирусом как сейчас.

Александр Лукашенко: уже появляются требования – вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии-4

Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил у Минздрава. А МВФ продолжает требовать от нас: вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость?

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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