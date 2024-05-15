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Необходимо изучать те тенденции, которые воздействуют на наше информационное поле – Бузовский

15 мая 2024 11:18
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Влияет ли медиа на стабильность политических процессов, почему растет интерес к региональным издательствам и по какому пути идет развитие современных СМИ – о новых формах работы журналистов 15 мая шла речь на международной научно-практической конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимо изучать те тенденции, которые воздействуют на наше информационное поле – Бузовский-1

В зале представители профессионального сообщества, научные деятели и госслужащие. К обсуждению присоединились и коллеги-эксперты из России. Повестка актуальная, особенно в условиях информационной войны. Фейки, давление извне, сетевые атаки – для сохранения суверенного государства и обеспечения национальной безопасности важно знать о методах борьбы с провокациями и пересматривать подходы к работе СМИ.

Необходимо изучать те тенденции, которые воздействуют на наше информационное поле – Бузовский-4

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Существуют разные подходы к регулированию информационного поля и пространства, в котором мы, находясь в глобальных процессах, не можем находиться за границами его влияния. Именно поэтому сегодня необходимо изучать те тенденции, подходы, скрытые и открытые воздействия, которые существуют технологично и воздействуют на наше информационное поле.

Необходимо изучать те тенденции, которые воздействуют на наше информационное поле – Бузовский-7

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Мы все ориентированы на то, чтобы наше пространство информационное, медиапространство, обеспечивало в первую очередь реализацию приоритетов государственной политики, способствовало консолидации белорусского общества, социализации подрастающих поколений, работало на благо Беларуси.

Сегодня белорусское медиапространство динамично развивается и все более активную роль играет интернет-сегмент.

# СМИ Беларуси # общество # Игорь Бузовский # Николай Мысливец

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