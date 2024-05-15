Прямой эфир

Депутаты посетили место массового уничтожения белорусов в Уручье

15 мая 2024 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О новых фактах расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа генпрокурор и его коллеги рассказали депутатам Палаты представителей. Народные избранники посетили место массового уничтожения мирных граждан и военнопленных времен Великой Отечественной войны в урочище Уручье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты посетили место массового уничтожения белорусов в Уручье-1

С 2021-го только в этом лесу обнаружено 19 ям-могил. При этом об 11 из них не было упоминаний в архивных документах. Пока удалось установить личности лишь трех человек, убитых здесь. Это уроженцы России, Беларуси и Узбекистана. Информация передана их родственникам. Предположительно, фашисты заставляли людей самостоятельно спускаться в ямы и ложиться на уже мертвых. После чего каратели совершали очередной факт массового убийства.

Депутаты посетили место массового уничтожения белорусов в Уручье-4

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Масштабы не просто впечатляют – они обескураживают. Восемь рядов тел, которые лежат практически в каждой могиле. Это не просто уничтожение – это «фабрика смерти». Я не знаю, какая людская психика может перенести данный процесс.

Депутаты посетили место массового уничтожения белорусов в Уручье-7

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Устанавливая факты геноцида белорусского народа, мы осуждаем фашизм во всех его проявлениях. Осуждаем и доводим эту информацию до мировой общественности, вскрываем новые факты. Немаловажным является и то, что наши люди, особенно молодое поколение, которое выросло в спокойной, миролюбивой обстановке, должно видеть, знать (и на таких примерах, и в художественных фильмах, документальной литературе), что это было, что это делали, казалось бы, нормальные люди. Они убивали сотнями тысяч, миллионами людей.

Депутаты посетили место массового уничтожения белорусов в Уручье-10

За три года расследования уголовного дела о геноциде удалось выявить ряд новых фактов. Установлено более 3 тысяч ранее неизвестных пострадавших сельских населенных пунктов и свыше 40 карательных операций. Масштаб трагедии намного шире, чем думали раньше. Уже доподлинно известно, что в годы войны погиб каждый третий белорус. Вопросы сохранения исторической правды и памяти отражены и на законодательном уровне. Эту правовую сферу регулируют обновленная Конституция и Закон «О геноциде белорусского народа».

# Великая Отечественная война # общество # Николай Бузин # Игорь Сергеенко

Другие новости рубрики

Все новости
Необходимо изучать те тенденции, которые воздействуют на наше информационное поле – Бузовский
15 мая 2024 11:18

Необходимо изучать те тенденции, которые воздействуют на наше информационное поле – Бузовский

В ссузах Беларуси изменились сроки подачи документов
15 мая 2024 10:56

В ссузах Беларуси изменились сроки подачи документов

Алёна Дзиодзина: гимн страны представляет собой культурный код нации и отражает отношение к жизни
15 мая 2024 10:34

Алёна Дзиодзина: гимн страны представляет собой культурный код нации и отражает отношение к жизни

Уголовное дело за хищение топлива возбуждено в Браславском районе
15 мая 2024 08:02

Уголовное дело за хищение топлива возбуждено в Браславском районе

Началась подготовка военного парада в честь Дня Независимости Беларуси
15 мая 2024 07:37

Началась подготовка военного парада в честь Дня Независимости Беларуси

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству
15 мая 2024 07:30

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству

Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома
15 мая 2024 07:19

Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома

Беларусь представит многоотраслевую экспозицию на выставках в Азербайджане
15 мая 2024 07:12

Беларусь представит многоотраслевую экспозицию на выставках в Азербайджане

ГАИ предупреждает об увеличении интенсивности движения на дорогах
15 мая 2024 06:46

ГАИ предупреждает об увеличении интенсивности движения на дорогах

Количество многодетных семей в Беларуси увеличилось до 124 тысяч. Какую поддержку оказывает государство?
15 мая 2024 06:42

Количество многодетных семей в Беларуси увеличилось до 124 тысяч. Какую поддержку оказывает государство?

В Совете Республики обсудят подготовку к проведению Форума регионов
15 мая 2024 06:29

В Совете Республики обсудят подготовку к проведению Форума регионов

Сезон охоты на косулю открылся в Беларуси
15 мая 2024 06:18

Сезон охоты на косулю открылся в Беларуси