Депутаты посетили место массового уничтожения белорусов в Уручье

О новых фактах расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа генпрокурор и его коллеги рассказали депутатам Палаты представителей. Народные избранники посетили место массового уничтожения мирных граждан и военнопленных времен Великой Отечественной войны в урочище Уручье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2021-го только в этом лесу обнаружено 19 ям-могил. При этом об 11 из них не было упоминаний в архивных документах. Пока удалось установить личности лишь трех человек, убитых здесь. Это уроженцы России, Беларуси и Узбекистана. Информация передана их родственникам. Предположительно, фашисты заставляли людей самостоятельно спускаться в ямы и ложиться на уже мертвых. После чего каратели совершали очередной факт массового убийства.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Масштабы не просто впечатляют – они обескураживают. Восемь рядов тел, которые лежат практически в каждой могиле. Это не просто уничтожение – это «фабрика смерти». Я не знаю, какая людская психика может перенести данный процесс.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Устанавливая факты геноцида белорусского народа, мы осуждаем фашизм во всех его проявлениях. Осуждаем и доводим эту информацию до мировой общественности, вскрываем новые факты. Немаловажным является и то, что наши люди, особенно молодое поколение, которое выросло в спокойной, миролюбивой обстановке, должно видеть, знать (и на таких примерах, и в художественных фильмах, документальной литературе), что это было, что это делали, казалось бы, нормальные люди. Они убивали сотнями тысяч, миллионами людей.