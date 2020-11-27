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Наталья Кочанова награждена медалью МПА СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества»

27 ноября 2020 15:21
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Новости Беларуси. 27 ноября прошло заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. Основная тема – объединение усилий в борьбе с COVID-19 в странах Содружества.

Наталья Кочанова награждена медалью МПА СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества»-1

За особый вклад в развитие парламентаризма спикер Совета Республики Наталья Кочанова награждена медалью Межпарламентской ассамблеи СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества».

Наталья Кочанова награждена медалью МПА СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества»-4

Также премией имени Чингиза Айтматова удостоен белорусский литературовед Владимир Гниломедов, автор 13 монографий и более 350 статей по истории и методологии белорусской литературы.

# СНГ # общество # Наталья Кочанова # Владимир Гниломедов # Фотофакт

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