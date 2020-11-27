Наталья Кочанова награждена медалью МПА СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества»
Новости Беларуси. 27 ноября прошло заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. Основная тема – объединение усилий в борьбе с COVID-19 в странах Содружества.
За особый вклад в развитие парламентаризма спикер Совета Республики Наталья Кочанова награждена медалью Межпарламентской ассамблеи СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества».
Также премией имени Чингиза Айтматова удостоен белорусский литературовед Владимир Гниломедов, автор 13 монографий и более 350 статей по истории и методологии белорусской литературы.