Наталья Кочанова награждена медалью МПА СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества»

Новости Беларуси. 27 ноября прошло заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. Основная тема – объединение усилий в борьбе с COVID-19 в странах Содружества.