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В проезде от улицы Леси Украинки к проспекту Победителей изменили правила движения

27 ноября 2020 14:25
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Новости Беларуси. Раньше в проезде от улицы Леси Украинки к проспекту Победителей водители нарушали регулярно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В проезде от улицы Леси Украинки к проспекту Победителей изменили правила движения-1

Специалисты Госавтоинспекции отследили ситуацию и разработали новый формат движения. Возле 16-й гимназии появились пешеходный переход и спящий полицейский. Рядом находятся ясли-сад, поэтому специально для маленьких пешеходов обустроили островок безопасности.

В проезде от улицы Леси Украинки к проспекту Победителей изменили правила движения-3

Надежда Косилко, инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома: 
Благодаря данным инженерным решениям водителям станет намного легче увидеть пешеходов на проезжей части, а так же снизить скорость транспортных средств вблизи учреждений образования. Неправильно припаркованные автомобили мешали обзору.

# Улицы Минска

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