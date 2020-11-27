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В Минске зальют более 50 ледовых площадок

27 ноября 2020 14:20
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Новости Беларуси. Специалисты уже ждут начала зимы. Как только земля промерзнет (на это обычно уходит около пяти дней), катки начнут заливать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске зальют более 50 ледовых площадок-1

Лед будет многослойным, чтобы площадка была крепче и прослужила дольше. Этой зимой зальют 25 катков и 29 хоккейных коробок. Традиционно больше всего площадок будет в Советском и Центральном районах – семь и четыре соответственно.

# Развлечения # общество # Фотофакт

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