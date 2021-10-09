Наталья Кочанова на встрече со студентами в Полоцке: они должны понимать, что тоже несут ответственность за свою страну

Диалог длился больше двух часов. Вопросы звучали разные: обсуждали общественно-политическую обстановку в стране, конституционную реформу. Студентов интересовала тема борьбы с коронавирусной инфекцией. Спикер верхней палаты парламента назвала вакцинацию самым эффективным методом борьбы с пандемией. Рассказала, что привилась сама и все члены ее семьи. Шла речь о развитии Полоцкого района.

В ближайшие пять лет в экономику и социальную сферу региона вложат более 350 миллионов рублей. Комплексом мер по развитию региона до 2025 года предусмотрено создание новых рабочих мест, качественной инфраструктуры для жизни и отдыха, развитие туризма, ведь Полоцк – древнейший город Беларуси с богатой историей. Внимание в студенческой аудитории было уделено роли молодежи в общественной и политической жизни страны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я увидела, что ребят волнуют вопросы, которые сегодня касаются развития нашей страны – не только образовательной системы. Мне важно то, что я до них донесла, чем занимается непосредственно Совет Республики, как мы работаем. И, конечно, очень важно, что ребята обратили внимание на работу Молодежного парламента. Молодежь не должна думать, что придет время и я когда-то сделаю что-то для своей страны. Они должны понимать, что сегодня тоже несут ответственность за свою страну.

«Надо прислушиваться к мнению молодёжи». О чём говорили студенты на встрече с Кочановой в Полоцке? Читайте далее.

Председатель Совета Республики постоянно проводит встречи со студенческой молодежью. В 2021 году учащиеся Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени Петра Мироновича Машерова побывали в Совете Республики на экскурсии.