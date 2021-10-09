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«Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией». В Беларуси проходит акция «Чистый лес»

09 октября 2021 11:50
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Новости Беларуси. В Беларуси 9 октября всех небезразличных к экологии объединила акция «Чистый лес», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией». В Беларуси проходит акция «Чистый лес»-1

Волонтеры пришли на помощь к работникам лесного хозяйства. Вместе они приводят в порядок массивы и места отдыха, благоустраивают придорожные полосы, высаживают деревья. Работы проходят на 2 000 объектах.

«Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией». В Беларуси проходит акция «Чистый лес»-4

Без внимания не осталось и Петровичское водохранилище в Смолевичском районе. В сезон это достаточно популярное место отдыха. Сегодня там сотрудники Министерства промышленности, МАЗа, МТЗ, военно-промышленного комитета и «Интеграла» привели в порядок территорию и убрали ее от мусора.  

«Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией». В Беларуси проходит акция «Чистый лес»-7

Алексей Кульбицкий, заместитель главного инженера предприятия «Интеграл»:  
Я считаю, что каждый гражданин нашей республики должен проявлять свою жизненную позицию, инициативную позицию и уделять особое внимание нашей природе, которая у нас прекрасная и великолепная.  

«Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией». В Беларуси проходит акция «Чистый лес»-10

Наталья Знак, кладовщик предприятия МТЗ:  
Это очень почетно, это очень ответственно. Это достойно. Отказа и даже какого-то очень долгого рассуждения у меня не было. Я согласилась сразу.  

«Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией». В Беларуси проходит акция «Чистый лес»-13

Олег Слепченко, официальный представитель Министерства промышленности:  
Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией. Сегодня по всей стране более 200 человек из системы Министерства промышленности. Это представители различных предприятий, в частности это и Белорусский металлургический завод, и «Бобруйскагромаш», и МАЗ. Крупные наши промышленные гиганты направили своих добровольцев.  

«Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией». В Беларуси проходит акция «Чистый лес»-16

Михаил Шнитовский, лесничий Волмянского лесничества Смолевичского лесхоза:  
Также сегодня дополнение лесных культур производится. Будут высаживаться саженцы ели на территориях, где это требуется до полного количества. Приблизительное количество – в районе 1 000 саженцев будет сегодня высажено.  

«Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией». В Беларуси проходит акция «Чистый лес»-19

Акция «Чистый лес» проходит уже в 11-й раз. Нынешнюю посвятили Году народного единства.  

# Государственная лесная политика # общество # Алексей Кульбицкий # Наталья Знак # Олег Слепченко # Михаил Шнитовский # Фотофакт

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