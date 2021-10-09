«Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией». В Беларуси проходит акция «Чистый лес»

Новости Беларуси. В Беларуси 9 октября всех небезразличных к экологии объединила акция «Чистый лес», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтеры пришли на помощь к работникам лесного хозяйства. Вместе они приводят в порядок массивы и места отдыха, благоустраивают придорожные полосы, высаживают деревья. Работы проходят на 2 000 объектах.

Без внимания не осталось и Петровичское водохранилище в Смолевичском районе. В сезон это достаточно популярное место отдыха. Сегодня там сотрудники Министерства промышленности, МАЗа, МТЗ, военно-промышленного комитета и «Интеграла» привели в порядок территорию и убрали ее от мусора.

Алексей Кульбицкий, заместитель главного инженера предприятия «Интеграл»:

Я считаю, что каждый гражданин нашей республики должен проявлять свою жизненную позицию, инициативную позицию и уделять особое внимание нашей природе, которая у нас прекрасная и великолепная.

Наталья Знак, кладовщик предприятия МТЗ:

Это очень почетно, это очень ответственно. Это достойно. Отказа и даже какого-то очень долгого рассуждения у меня не было. Я согласилась сразу.

Олег Слепченко, официальный представитель Министерства промышленности:

Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией. Сегодня по всей стране более 200 человек из системы Министерства промышленности. Это представители различных предприятий, в частности это и Белорусский металлургический завод, и «Бобруйскагромаш», и МАЗ. Крупные наши промышленные гиганты направили своих добровольцев.

Михаил Шнитовский, лесничий Волмянского лесничества Смолевичского лесхоза:

Также сегодня дополнение лесных культур производится. Будут высаживаться саженцы ели на территориях, где это требуется до полного количества. Приблизительное количество – в районе 1 000 саженцев будет сегодня высажено.