Виталий Дрожжа об акции «Чистый лес»: для нас важно, чтобы такие мероприятия служили диалоговыми площадками

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Конечно, очень тяжело говорить о том количестве мусора, который уберется. Хотелось бы, чтобы мы тут поотдыхали, подышали свежим воздухом, чтобы леса были чистые. Тем не менее ориентир – порядка 2-3 тысяч кубов мы должны будем вывезти различного мусора из леса. Кто-то принципиально хочет заниматься высаживанием леса, поэтому мы предоставляем эти участки. Как раз-таки у нас идут осенние такие лесовосстановительные работы. Для нас очень важно, чтобы подобного рода акции служили диалоговыми площадками, чтобы мы могли отвечать, в том числе на критику, или разъяснять то непонимание людей, что же происходит в лесу.