Тоннелепроходческий комплекс «Мария» заработает в конце мая

Новый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Мария» для столичного метрополитена заработает до конца мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это позволит ускорить темпы строительства новых станций Зеленолужской линии подземки. Специалисты заканчивают его монтаж в котловане на улице Максима Богдановича. Запуск запланирован в сторону станции метро «Юбилейная площадь».

Проектирование четвертой кольцевой линии метро планируется завершить в 2028 году. Проект реализуется поэтапно. Первая пусковая очередь охватит участок от улицы Богдановича до улицы Тимирязева и будет включать три станции.

Стоит задача ускорить возведение второй очереди третьей ветки метро. Главная особенность участка Зеленолужской линии от «Юбилейной площади» до «Парка Дружбы народов» – высокий уровень грунтовых вод. Для предотвращения затопления станций предусмотрены меры по усилению гидроизоляции и внедрению специальных конструктивных решений.