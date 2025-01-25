Наталья Кочанова: мы могли просто потерять свою страну, но мы развиваемся, несмотря ни на какое санкционное давление

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нашей Родины кроме нас никого нет. Только мы знаем, каким должно быть будущее Беларуси, какой должна быть наша страна. Как сделать ее сильнее? Только мы это знаем и никто другой. Время выбрало нас!

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сколько появилось горячих точек на планете? Их более 50 по всему миру. И каждый раз, включая телевизор или еще читая какие-то новости, ты думаешь: что еще, где может полыхнуть на этой планете? Потому что появляются новые и новые вызовы и угрозы. И я думаю, что многие осознали, что могло бы произойти с нашей страной. Конечно, мы могли потерять многое. Мы могли просто потерять свою страну.

Мы живем в мирной стране, мы развиваемся, несмотря ни на какое санкционное давление. Против нашей страны развернута гибридная война, мы это прекрасно понимаем, но я вижу, как народ сегодня объединился в стремлении сохранить свою страну, сохранить свой суверенитет.