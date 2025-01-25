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«Пресса начала больше общаться и дружить друг с другом». Руководители ведущих медиа о противодействии фейкам

25 января 2025 13:58
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Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

«Пресса начала больше общаться и дружить друг с другом». Руководители ведущих медиа о противодействии фейкам-2

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня», член Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Начали так технологически воевать информационно с появлением социальных сетей. Мы этого в какой-то момент недопоняли. Все вместе, общество, журналисты, силовики. А вот дальше была подлая технология. Хакнули мозги в основном молодых и неопытных людей. Но знаете, почему хакнули? Мы пустили в свой мир чужие ценности. И вот это стало той почвой, по моему мнению, на основе которой этих молодых людей было проще шатнуть и вывести на улицу. Они говорят, обертка красивая, да, мы хотим свободы. А что дальше? А что внутри, они не понимают? Они, скажем так, не рассуждают вдолгую, на 2-3 шага.

«Пресса начала больше общаться и дружить друг с другом». Руководители ведущих медиа о противодействии фейкам-4

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства: 
Наверное, недооценили всю силу мессенджеров, всю силу лжи, которая лилась. Были уверены в том, что того, что мы говорим, достаточно. Нет, недостаточно. Но с того момента ведь изменилось очень многое. На сегодняшний момент все мы, и во всех социальных сетях, и во всех мессенджерах, вообще мы начали как-то больше общаться и дружить друг с другом, сама пресса. Никто не говорит о том, что у нас пропала конкуренция. Это неправда. Мы ничем не меряемся. Ни кнопками, ни цветами сайта. Мы понимаем, что действовать мы можем только вместе, только сообща.

«Пресса начала больше общаться и дружить друг с другом». Руководители ведущих медиа о противодействии фейкам-6

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин: 
Всегда мы говорили о том, что для того, чтобы составить свое какое-то мнение, нужно использовать хотя бы три источника информации. И вот это дошло, мне кажется, не только до журналистов, но и до людей мыслящих. Сегодня для того, чтобы сложить собственное мнение, они, по крайней мере, не верят одному Telegram-каналу, как это было в 2020 году в смартфоне, а пытаются проанализировать и понять корень проблемы. Почему так происходит? Откуда появилась эта история? Какие последствия? Что немаловажно, потому что, мне кажется, в 2020-м мало кто задумывался о последствиях, никто не говорил о том, что будет дальше.

# Государственная политика # Ирина Акулович # Ольга Шпилевская # Дмитрий Жук

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