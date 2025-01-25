«Пресса начала больше общаться и дружить друг с другом». Руководители ведущих медиа о противодействии фейкам

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Начали так технологически воевать информационно с появлением социальных сетей. Мы этого в какой-то момент недопоняли. Все вместе, общество, журналисты, силовики. А вот дальше была подлая технология. Хакнули мозги в основном молодых и неопытных людей. Но знаете, почему хакнули? Мы пустили в свой мир чужие ценности. И вот это стало той почвой, по моему мнению, на основе которой этих молодых людей было проще шатнуть и вывести на улицу. Они говорят, обертка красивая, да, мы хотим свободы. А что дальше? А что внутри, они не понимают? Они, скажем так, не рассуждают вдолгую, на 2-3 шага.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Наверное, недооценили всю силу мессенджеров, всю силу лжи, которая лилась. Были уверены в том, что того, что мы говорим, достаточно. Нет, недостаточно. Но с того момента ведь изменилось очень многое. На сегодняшний момент все мы, и во всех социальных сетях, и во всех мессенджерах, вообще мы начали как-то больше общаться и дружить друг с другом, сама пресса. Никто не говорит о том, что у нас пропала конкуренция. Это неправда. Мы ничем не меряемся. Ни кнопками, ни цветами сайта. Мы понимаем, что действовать мы можем только вместе, только сообща.